«Арсенал» наказал ЦСКА за кошмар в обороне

ЦСКА крупно проиграл «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Протокол игры

Арсенал

(1:0) Ремзи Аарон 9'

(3:1) Ремзи Аарон 28'

(4:1) Ляказетт Александр 35'

В четвертьфинале Лиги Европы ЦСКА получил в соперники одного из главных фаворитов турнира в лице «Арсенала». Команда Арсена Венгера воспринимала второй по престижности еврокубок как возможность спасти провальный сезон. «Канонирам» ничего не светит в Премьер-лиге, а победа в Лиге Европы с недавних времён даёт путёвку в Лигу чемпионов. Но и «армейцы» Виктора Ганчаренко были не прочь заявить о себе на «Эмирейтс».

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Британские СМИ оказались правы. После того, как Лига Европы стала приоритетным турниром для «Арсенала», Арсен Венгер решил доверить место в воротах Петру Чеху. Ранее практически во всех матчах еврокубков рамку «канониров» защищал Давид Оспина. Других интересных моментов в составе лондонцев не наблюдалось. Что до выбора Виктора Ганчаренко, то он не мог рассчитывать на дисквалифицированного Кирилла Набабкина , поэтому на правом фланге ЦСКА действовал Константин Кучаев.

"Арсенал" постарался активно войти в игру, и опасный момент ждать себя не заставил. На пятой минуте Генрих Мхитарян пробивал слева из пределов штрафной с десятка метров — мяч угодил в сетку с внешней стороны. ЦСКА ответил выходом Ахмеда Муса на свидание с голкипером, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. Ка показал повтор, судья ошибся, ведь Эктор Бельерин находился ближе к своим воротам. В скором времени мяч побывал в сетке ворот «армейцев», однако Месут Озил, сделавший ассист на Аарона Ремзи, забрался в небольшое положение «вне игры».

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На девятой минуте команда Арсена Венгера всё-таки смогла открыть счёт. Эктор Бельерин справа прострелил низом в центр чужой штрафной, где никто не помешал Аарону Ремзи точно пробить под перекладину с десятка метров! «Армейцы» не огорчились и вскоре смогли поймать удачу за хвост. Александр Головин заработал штрафной удар и блестяще его исполнил. С двадцати метров хавбек ЦСКА как рукой положил игровой снаряд в правую «девятку». Поймав кураж, подопечные Виктора Ганчаренко устремились в атаку и могли забить ещё. Муса слева в чужой штрафной обыграл защитников и вышел на Петра Чеха, но не попал в ближний угол.

В средине первого тайма Месут Озил как-то слишком легко просочился через защитников к воротам. Георгий Щенников играл в подкате, но не попал по мячу и сбил немецкого полузащитника. После некоторой паузы Павел Краловец назначил пенальти, который чётко реализовал Ляказетт. Александр пробил в левую от себя часть ворот, а Игорь Акинфеев упал туда, куда француз бил с пенальти в последнем матче против «Сток Сити». Очень скоро «канониры» упрочили своё преимущество. Месут Озил набросил игровой снаряд в центр штрафной, а Аарон Ремзи в прыжке нанёс красивейший удар внешней стороной стоны за шиворот голкиперу ЦСКА.

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На тридцать пятой минуте «Арсенал» смог довести дело до разгрома. Александр Ляказетт принял мяч и с четырнадцати метров пробил аккурат под левую штангу. Всё это происходило при полном попустительстве защитников московской команды. Даже после такого шока футболисты ЦСКА старались не падать духом. Бил из центра чужой штрафной площади Алан Дзагоев — получилось очень высоко. Затем со средней дистанции пробивал Ахмед Муса , однако игровой снаряд пришёлся точно в голкипера. Но и «канониры» не отказывались от атак. Шикарный шанс после заброса от Гранита Джаки имел Месту Озил, но немец направил мяч над воротами.

Второй тайм стартовал с момента у ворот ЦСКА. Месут Озил классно забросил мяч на Генриха Мхитаряна, однако оказавшегося перед голкипером армянина подвёл приём, и последующий удар получился неопасным. Через несколько минут на хет-трик замахивался Аарон Ремзи, пробивавший после прострела от Начо Монреаля. Игровой снаряд угодил в Сергея Игнашевича и пролетел правее рамки. Затем Игорю Акинфееву пришлось выручать «Арсенал» после удара Генриха Мхитаряна из-за пределов штрафной площади. Джеку Уилшеру сыграть на добивании не позволил Игнашевич, а Аарон Ремзи через мгновение пробил над воротами.

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Неприятным моментом для «канониров» стала травма Генриха Мхитаряна. Армянин пострадал после столкновения с Георгием Щенниковым и был вынужден уступить своё место на поле Алексу Айуоби. Между тем, ЦСКА активизировался. Особенно хорош был момент Понтуса Вернблума, пробивавшего метров с тринадцати. Петр Чех отбил игровой снаряд, а Алан Дзагоев головой отправил его в сетку, правда, из офсайда.

На семьдесят третьей минуте Месут Озил справа из чужой штрафной пробивал с ходу, но Игорь Акинфеев совершил сэйв. Через несколько минут неугомонный Аарон Ремзи наносил удар со средней дистанции, и уже штанга пришла «армейцам» на выручку. Вскоре Дани Уэлбек пробивал в упор с линии вратарской площади, однако Игорь Акинфеев продемонстрировал надёжность.

Итоговый счёт — 4:1. Нельзя сказать, что ЦСКА был безнадёжен, но с такой кошмарной игрой в обороне в четвертьфинале Лиги Европы рассчитывать на что-то сложно.