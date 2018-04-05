Воробьев принял участие в заседании Госсовета РФ

Совещание в Кремле провел президент России Владимир Путин . Главной темой стало развитие конкуренции в национальной экономике.

"Хочу сразу сказать — это одно из ключевых направлений нашей работы. Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем. Фундаментальная значимость конкуренции закреплена в Конституции Р Ф. Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, движения вперед во всех сферах жизни", — заявил Владимир Путин.

По словам президента, за 4 года было принято 4 пакета антимонопольных законов. Путинг отметил, что главная задача — обеспечить их надлежащую правоприменительную практику.

"Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей. В общем количестве нарушений антимонопольного законодательства доля со стороны федеральных органов власти в 2017 году — 1,2%. А региональными и муниципальными органами власти — 98,8%", — сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет.

"Проще работать со своими МУПами, ГУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства, низкое качество продукции. В конечном итоге от этого страдают потребители, граждане России", — добавил Путин.

По словам президента, в прошлом году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях. Это на 8% больше, чем в 2016 году.

Президент отметил, что необходимо сформировать единый реестр государственного и муниципального имущества, с полной информацией о правах на него, обременениях, целевом назначении. Кроме того, активизировать выявление неучтенных или неэффективно используемых объектов недвижимости или земельных участков.

"Предлагаю определить предметные ориентиры по развитию конкуренции для каждого региона, с учетом их особенностей и возможностей. Таким образом, у региональных команд появятся четкие показатели по формированию конкурентной среды, а также обязательства по развитию частных предприятий на приоритетных для территории рынках", — сказал Владимир Путин.

В рейтинге Аналитического центра при Правительстве России , составленном совместно с Минэкономразвития , по итогам 2016 года губернатор Подмосковья занял 4 место по содействию развития конкуренции в регионе. В 2015 году была 10-я позиция.

Региональным правительством был принят, а впоследствии дополнен «Стандарт развития конкуренции в Московской области», который включает в себя 24 рынка услуг: ЖКХ, транспорт, торговля, ТБО, социальная сфера, инновации, сельское хозяйство и так далее. В муниципалитетах действует свой стандарт, включающий 11 наименований федеральных рынков. В рамках системной работы по снижению количества неэффективных предприятий с государственным участием, в Подмосковье на 64% сокращено число ГУПов. МУПов стало меньше на 67,8%.