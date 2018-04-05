Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Небензя отметил, что ситуация в «деле Скрипалей» показательна.

"Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", — сказал российский постпред.