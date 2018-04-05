Ещё
Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, а пропаганда внедряется в умы людей по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Небензя отметил, что ситуация в «деле Скрипалей» показательна.
"Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой", — сказал российский постпред.
На это представитель постпредства США Келли Кюрри возразила, что именно Россия, которая «принимает участие (в Совете Безопасности ООН по „делу Скрипалей“), „использует Совет Безопасности для политических игр“. И именно Россия „предпринял атаку в Солсбери“. По ее словам, РФ использует отсылку к нацистской Германии и упоминание Геббельса для борьбы со странами, которые „лишь пытаются изменить недопустимое поведение России“.
РИА Новости: последние новости
Из зоны паводка в Волгоградской области эвакуировали более 100 человек Жюри объявило список участников Международного конкурса молодых пианистов Юлия Скрипаль попросила уважать частную жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда84
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»162
Для россиян придумали американское наказание197
Умерла Ирина Токмакова6
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение