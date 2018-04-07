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Amazon потратит на сериал по мотивам «Властелина колец» порядка $1 млрд
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Amazon потратит на сериал по мотивам «Властелина колец» порядка $1 млрд 

RT на русском 4 часа назад
Фото: DTF.RU
Компания Amazon потратит на телевизионную экранизацию книги «Властелин колец» британского писателя Джона Роналда Руэла Толкина порядка $1 млрд
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Телевизионный проект, продолжительность которого составит пять сезонов, должен выйти не позднее чем через два года. При этом его производственные затраты должны будут составить $1 млрд
При этом права на вселенную «Властелина колец» компания Amazon приобрела за $250 млн  Ранее стала известна дата выхода ремейка фильма «Ворон» со звездой сериала «Игра престолов».
RT на русском: последние новости
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