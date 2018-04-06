Amazon потратит $1 млрд на пять сезонов сериала «Властелин колец»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сериал по мотивам романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» продлится как минимум пять сезонов.

Компания Amazon приобрела права на экранизацию вселенной «Властелина колец» в ноябре прошлого года за $250 млн Теперь $1 млрд планируется потратить на производство сериала.

Отмечается, что Amazon пришлось практически драться со стриминговым сервисом Netflix за право снять свое шоу по мотивам произведений Толкина. В итоге Netflix проиграл в войне ставок, и издательство HarperCollins и кинокомпания New Line Cinem передали права на съемку Amazon.

Также издание рассказало о неких «материалах из полнометражных экранизаций» Питера Джексона, которые войдут в новый сериал.

В конце марта сообщалось, что стороны сделки обсуждали три сезона сериала по мотивам «Властелина колец». Кинотрилогия «Властелин колец» Питера Джексона выходила на большой экран с 2001 по 2003 год.