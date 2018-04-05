В волгоградском ТРК «Комсомолл» искали закрытые двери и неработающие датчики дыма

Заранее запланированные учения по эвакуации прошли сегодня в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» Дзержинского района. Сирена, сообщавшая, что попавшее в беду здание надо срочно покинуть, сработала в 11:10.

Во время проверки торговых залов «Комсомолла» были обнаружены ряд нарушений

Заполняющий помещения торгового центра дым сотрудники МЧС имитировали с помощью специального оборудования — швабры с пластмассовым ковшиком, который подносили к датчикам. На втором этаже один из датчиков сработал только со второго раза. Остальные — отреагировали как положено.

Не все противопожарные датчики сработали с первого раза

Не все поддались проверяющим и эвакуационные выходы. Так, в кинозале группа проверки так и не смогла покинуть помещение через одну из дверей. Выйти удалось через другой выход — уводящий по светлому коридору. Особое внимание привлекали боксы с противопожарными рукавами. Практически на каждом были сорваны пломбы, датированные еще 2016 годом — годом, когда проверка насчитала у ТРК несколько десятков нарушений правил противопожарной безопасности. Не видно было и огнетушителей.

Тем временем в коридорах ТРК охрана настойчиво приглашает всех к выходу, помогая себе обильной указующей жестикуляцией. Послушно к выходу на улицу идут работники магазинов.

— Это уже не первая моя эвакуация. В последнее время часто такое происходит, особенно по утрам, — признается продавец одного из магазинов одежды Светлана Афанасьева

Тем временем, в торговые залы «Комсомолла» снаружи пытаются попасть приехавшие в разгар учений посетители. Им непонятно, почему эвакуацию обьявили именно тогда, когда у них появился свободный час.

— Я приехала на обед! У меня нет времени, вы хотите сказать, что нужно стоять и ждать на улице пока эти проверки пройдут? — возмущается одна из женщин.

Вахтеры в дискуссию не вступали, и молча загораживали проход всем телом, показывая, что пропускать никого не собираются.

На дверях гипермаркета отсутствовали магнитные замки, вместо них были обычные под ключ

Проверка МЧС, в это время, внимательно осматривала гипермаркет и его пожарную безопасность. Нарушения были найдены: во время сработки противопожарной сигнализации не отключились кондиционеры, которые могут раздуть огонь по всему торговому залу. Кроме того, шторы подсобных помещений, не поднимались автоматически и их приходилось дергать за специальную красную веревочку. И почти на всех дверях магазина отсутствовали автоматически открывающиеся после отключения электоэнергии защелки и магнитные замки. Их заменяли обычные дверные замки с ключами.

Только сотрудники МЧС прокомментировали ход проверки в ТРЦ «Комсомолл»

Проверяющие МЧС уклонялись от ответа на вопрос: устранены ли в торгово-развлекательном комплексе все те десятки нарушений пожарной безопасности, что были выявлены еще в 2016 году и найдены ли сейчас еще более серьезные нарушения. Как сообщил корреспонденту V1.ru один из руководителей проверки, все найденные нарушения они оформят в одном документе.