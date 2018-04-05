«Возможно, лай мешал»: на Вторчермете срезали забор у вольера для собак

На улице Аптекарской срезали сетку с забора, который ограждал вольер для собак. Об этом сообщили местные собаководы, которые привыкли прогуливать там своих домашних питомцев. От ограждения остались только столбы: сетку полностью срезали и унесли в неизвестном направлении.

— Вчера пришли, а забор разобран. Сначала мы подумали, что в вольере ремонт затеяли. Позвонили в администрацию, но там сказали, что ничего об этом не знают. — рассказала местная жительница Елена, — Очень жаль, ведь люди там гуляли с собаками совершенно бесплатно. Единственное место, где животные могли побегать без поводка и намордника. Можно было и тренировать питомцев: там есть и горки, и барьеры.

После исчезновения металлических сеток, многие жители Вторчермета решили, что их унесли бездомные, чтобы сдать на металлолом. Но есть и люди, которые уверены, что забор разобрали, поскольку кому-то надоел шум от собак. Недалеко от вольера есть многоэтажные дома.

— Есть подозрения, что жители соседних домов могли это сделать. Возможно, лай мешал их спокойствию. Как вариант, — подытожила Елена.