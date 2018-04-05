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В Конгрессе потребовали от ФБР сведения, ставшие предлогом для проверки штаба Трампа
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В Конгрессе потребовали от ФБР сведения, ставшие предлогом для проверки штаба Трампа 

ТАСС 34 минуты назад
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему сведения, которые послужили формальным поводом для начала расследования утверждений о некоем сговоре между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями. Текст письма имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.
В своем послании конгрессмен напоминает, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, причем в рамках контрразведывательной деятельности. Однако запрошенные сведения были предоставлены «в очень отредактированной форме». Более того, спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию, несмотря на то, что этот отказ мог повлечь судебное разбирательство.
"В дополнение к этому, минюст на протяжении многих месяцев ограничивал доступ членов [комитета] к документам, о которых также шла речь в запросах от 24 августа, включая ордер [на слежку] за Картером Пейджем (одним из помощников Трампа — прим. ТАСС) в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA)", — продолжает Нуньес.
"В связи с этим, в соответствии с запросами от 24 августа 2017 года, вы обязаны направить в комитет к среде, 11 апреля 2018 года, неотредактированную версию электронных коммуникаций вместе со всеми документами, ранее предоставленными для закрытого изучения, включая, но не ограничиваясь ордерами в отношении Картера Пейджа в рамках FISA", — резюмирует политик. В противном случае, подчеркивает он, комитет может обратиться в федеральный окружной суд.
Ранее комитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся так называемых сговора команды Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координацией между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивают на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за кампанией нынешнего главы государства.
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