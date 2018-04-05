Светодиодная «радуга» и кресла для амфитеатра: как готовят мемориальный парк Волгограда

В мемориальном парке Мамаева кургана, словно большие радуги, растут 12 — метровые арки. Корреспонденты V1.ru побывали на строительной площадке и узнали, как будет выглядеть тоннель, в котором загорятся 70 тысяч светодиодов.

В парке, где пока еще удобнее ходить в резиновых сапогах, уже проглядываются основные контуры прогулочной зоны: несколько светящихся арок и возвыщающийся амфитеатр, который осталось лишь украсить новыми сидениями и зеленью. Вскоре на площадке загорится «потолок», состоящий из тясяч светодиодов и перекликающийся с новой подсветкой стадиона. — Мы готовимся к запуску плоскостного фонтана, из которого под музыку будет бить 73 струи, — рассказали в МБУ «Северное». — После опрессовки мы зальем дно чаши, а после этого начнем строить стенки.

По словам рабочих, после грязной черновой работы им останется замостить тротуары плиткой и укрыть специальным материалом дорожки для любителей велосипедов и роликов.