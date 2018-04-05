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Светодиодная «радуга» и кресла для амфитеатра: как готовят мемориальный парк Волгограда
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Светодиодная «радуга» и кресла для амфитеатра: как готовят мемориальный парк Волгограда 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
В мемориальном парке Мамаева кургана, словно большие радуги, растут 12 — метровые арки. Корреспонденты V1.ru побывали на строительной площадке и узнали, как будет выглядеть тоннель, в котором загорятся 70 тысяч светодиодов.
В парке, где пока еще удобнее ходить в резиновых сапогах, уже проглядываются основные контуры прогулочной зоны: несколько светящихся арок и возвыщающийся амфитеатр, который осталось лишь украсить новыми сидениями и зеленью. Вскоре на площадке загорится «потолок», состоящий из тясяч светодиодов и перекликающийся с новой подсветкой стадиона. — Мы готовимся к запуску плоскостного фонтана, из которого под музыку будет бить 73 струи, — рассказали в МБУ «Северное». — После опрессовки мы зальем дно чаши, а после этого начнем строить стенки.
По словам рабочих, после грязной черновой работы им останется замостить тротуары плиткой и укрыть специальным материалом дорожки для любителей велосипедов и роликов.
На прошлой неделе волгоградцам пообещали, что новый парк рядом с Мамаевым курганом оживет к 9 мая. На шести арках, которые приехали в Волгоград из Краснодара, загорится 70 тысяч светодиодов. Под патриотические песни и современные хиты, играющие и в мини — «радугах», и в фонтане горожане будут прогуливаться по парку, который, по мнению Виталия Лихачева, должен стать тусовочным местом.
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