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Эксперт: Испании придется решать каталонский вопрос политически
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Эксперт: Испании придется решать каталонский вопрос политически 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Суд Германии выпустил экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в 75 тысяч евро на время рассмотрения запроса об экстрадиции, передает РИА «Новости». Кроме того, суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции.
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин заявил в эфире НСН, что после освобождения Пучдемона отношения между ним и правительством Испании будут развиваться по-другому.
«Самое главное, что суд Германии снял с него обвинения в организации мятежа и призыва к насилию. В итоге получила сильнейший удар испанская судебная система, потому что вся Европа увидела ее ангажированность, и следование указаниям правительства и правящей партии. Лидер правящей партии, сказал, что это решение — катастрофа. Теперь отношения между Мадридом и Барселоной будут развиваться совсем по-другому. Всем понятно, что испанское правительство подменило политический диалог и поиск политических решений судебным преследованием каталонских лидеров. Но теперь этот маневр потерпел фиаско, теперь придется действительно решать каталонский вопрос, заниматься тем от чего испанское правительство так долго пряталось за судебной системой», — сообщил он.
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Собеседник НСН добавил, что Пучдемона могут выдать на основании обвинения в незаконном присвоении государственных средств.
«Германский суд, впрочем, может согласиться с испанским обвинением Пучдемона в растрате средств, около 1,5 миллиона на организацию выборов, но это будет еще хуже. Такое стремление упечь в тюрьму любой ценой и под любым надуманным предлогом пошло бы Мадриду только во вред. В Европе бы это вызвало еще больший скептицизм, а в Каталонии — усиленный рост сепаратистских настроений и однозначный курс на одностороннее отделение», — добавил он.
Правительство Испании прокомментировало решение немецкого суда, выразив надежду, что в связи с новыми обстоятельствами испанская судебная власть примет самые уместные меры для обеспечения соблюдения законов нашей страны, сообщает RT.
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