Небензя назвал публикации британских СМИ по «делу Скрипаля» театром абсурда

"Вчера с сайта британского МИДа был удален твит о российском происхождении вещества. Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь (главе британского МИДа) Борису Джонсону и британскому МИДу, как Чип и Дэйл поспешили британские спецслужбы, которые через газету Times вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Утверждается, что 7 марта кабинет министров ( Великобритании ) знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведен в России", — отметил Небензя.

И продолжил: «Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество. И далее, внимание: источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории. Однако степень их уверенности высока, говорится в статье. Они также считают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, что можно ли использовать „новичок“ для убийств по политическим мотивам».

"Дальше — больше: Dailymail тоже поведала нам вчера, что у британской разведки есть сверхсекретная информация от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки. Господа, я даже не знаю, как это комментировать, это какой-то театр абсурда. У вас что не нашлось поправдоподобней фейка?", — подытожил Небензя.