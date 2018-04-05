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Небензя назвал публикации британских СМИ по «делу Скрипаля» театром абсурда
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Небензя назвал публикации британских СМИ по «делу Скрипаля» театром абсурда 

РИА Новости 47 минут назад
ООН, 5 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, назвал «театром абсурда» и «фейком» события последних недель вокруг инцидента в Солсбери и публикации в британских СМИ.
"Вчера с сайта британского МИДа был удален твит о российском происхождении вещества. Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь (главе британского МИДа) Борису Джонсону и британскому МИДу, как Чип и Дэйл поспешили британские спецслужбы, которые через газету Times вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Утверждается, что 7 марта кабинет министров (Великобритании) знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведен в России", — отметил Небензя.
И продолжил: «Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество. И далее, внимание: источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории. Однако степень их уверенности высока, говорится в статье. Они также считают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, что можно ли использовать „новичок“ для убийств по политическим мотивам».
"Дальше — больше: Dailymail тоже поведала нам вчера, что у британской разведки есть сверхсекретная информация от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки. Господа, я даже не знаю, как это комментировать, это какой-то театр абсурда. У вас что не нашлось поправдоподобней фейка?", — подытожил Небензя.
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