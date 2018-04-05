«Кто не видел, посмотрите»: Екатерина Скулкина показала знаменитые дубайские фонтаны

Участница женского юмористического шоу «Comedy Woman» и телеведущая решила на некоторое время сменить климат. Она отправилась в ОАЭ, чтобы насладиться теплой погодой и солнышком, без которого, по ее признанию, она долго не может находиться. При этом телезвезда не забыла и о поклонниках в соцсетях и решила показать им широко известные фонтаны, которые разливаются синхронно с музыкой. «Те, кто не видел, посмотрите. Те, кто видел, освежите воспоминания. В любом случае кайфанёте все!»

В своем обращении к фанатам Скулкина оказалась права практически на все сто процентов. Большинство ее подписчиков пришли в восторг от увиденного в серии видеороликов, выложенных бывшей КВНщицей. Они принялись благодарить своего кумира за такую публикацию. А некоторые еще и посоветовали снять другие красивые места и представления в Дубае. «Я видел, когда фонтаны эти разливались под „Любовь похожая на сон“… О как!» «Снимите еще лазерное шоу Бурдж Халифы! Ооочень круто!» «Мурашечный, надо сказать!» «Это восхитительно! Была удивлена. Увидев один раз, мечтаю вернуться!» «Красотища!» «Спасибо Катя! Это, правда, потрясающее зрелище всегда!» «Супер, аж до мурашек!» Впрочем, часть Интернет-пользователей отнеслась к посту Скулкиной скептически. Они заявили, что ради фонтанов не стоит лететь за тридевять земель, а достаточно посетить Сочи , где, по их словам, можно увидеть представление, ничуть не уступающее по зрелищности эмиратскому.