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Тульская область реализует более 50 мер для развития конкуренции в регионе
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Тульская область реализует более 50 мер для развития конкуренции в регионе 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТУЛА, 5 апр — РИА Новости. Тульская область планирует реализовать более 50 мероприятий, направленных на развитие конкуренции, что позволит улучшить условия ведения бизнеса в стране, заявил губернатор Алексей Дюмин, принявший в четверг участие в заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции в регионах.
Как отметил глава региона, в числе мероприятий, направленных на развитие конкуренции в Тульской области, — оптимизация процедур госзакупок, снижение административных и финансовых барьеров для хозяйствующих субъектов, устранение излишнего государственного регулирования.
"Уверен, реализация этих мероприятий позволит улучшить условия ведения бизнеса в нашем регионе. И как следствие — создать в области новые частные компании и обеспечить дополнительные налоговые отчисления в бюджет для реализации важных социальных проектов", — цитируют в пресс-службе правительства Тульской области слова Дюмина.
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