Зачем царь Михаил Романов пригласил ко двору английского алхимика

Романовы — одна из самых таинственных династий в мировой истории. Загадочным было их воцарение на русском троне, тайной окружен и их конец. Говорят, что истоки этой тайны можно найти в царских палатах Костромского Ипатьевского монастыря, откуда Михаил Романов был призван на царство.

Здесь расположены пять печей (XVII век), покрытых загадочными изразцами. По одной легенде, в этих знаках и символах зашифровано предсказание всей 300-летней истории их царствования, по другой — «алхимические формулы» получения Философского камня.

Появление таинственный изразцов в царских палатах связывают с личностью англичанина Артура Ди, личного медика царя Михаила Романова и сына знаменитого ученого, алхимика и отца британской разведки Джона Ди . Интересно, что в свое время Борис Годунов приглашал его на вакансию царского лекаря к царю Федору Иоанновичу и даже писал «челобитную» к английской королеве Елизавете I, но тогда московскому двору не удалось заполучить английского гения. Зато спустя 30 лет в Москву прибыл его сын.

Францию и «Посланники Юрий Родионов и Андрей Керкерлин, отправленные царем Михаилом Феодоровичем со специальной секретной миссией в Германию Англию , во время своего пребывания в Англии и Голландии (1621) со всей несомненностью обнаружили, что доктор Артур Ди премного славен своим искусством».

До своего отъезда в Россию Артур Ди был придворным врачом и английского короля Якова I и имел репутацию талантливого медика и фармацевта.

Исследователь Николай Фигуровский пишет, что, вступив в должность царского лекаря Артемий Дий (так нарекли Ди в России) от царя в качестве подарка большой каменный дом возле Ильинских ворот. В год главный медик Московии получал жалованье превышающее 1000 рублей — фантастическая сумма по тем временам. Кроме того, Артур Ди «ежедневно получать при дворе четыре меры боярского вина, одну четверть (галлон) цыганского (вина), одну четверть вишневого меда или малинового меда, четверть „обарного“ меда, ведро патоки, полчетверти фильтрованного меда, половину царского меда, полведра пива высочайшего качества и ведро простого пива».

Доподлинно неизвестно, что входило в обязанности Артура Ди в Московии, в которой он прожил долгие 14 лет, но можно сказать с уверенностью, что только врачебной практикой его деятельность не исчерпывалось. Ряд историков полагают, что при дворе Михаила Федоровича Артемий Дий выполнял роль политического и экономического советника, пытаясь укрепить в том числе английские позиции в России. И несомненно царский лекарь придавался в своих роскошных палатах своего любимому занятию — алхимии. В Москве он написал свой главный алхимический труд Fasciculus Chemicus», который сделал его знаменитым во всей Европе.

В трактате Артур Ди педантично описывает все этапы получения Философского камня, причем, царский лекарь недвусмысленно дает понять читателям, что ему удался opus magnum. Конечно, едва ли мы можем сегодня подтвердить получения Философского камня Ди, но можем уверенно выдвигать гипотезу, что в Москве во времена первого монарха из Романовых существовала алхимическая лаборатория. Возможно, она размещалась в огромных палатах самого алхимика, либо в тереме Аптекарского приказа.