Начало: детские фото самых ненавистных и жестоких людей в истории

Существует предположение, что все люди рождаются добрыми, и только из-за ряда обстоятельств становятся злодеями. Многие из известных убийц и маньяков, жестоких диктаторов и прочих личностей, которые наводили ужас на миллионы людей по всему миру, в детстве выглядели на самом деле невинно.

Тед Банди

Один из самых известных маньяков в истории Америки был осужден за серийные убийства, насилие, похищения и некрофилию. Он орудовал в 70-х годах, убив больше 35 женщин и девушек, а 12 своих жертв обезглавил с помощью ножовки. Банди родился в приюте для матерей-одиночек, и три первых года жизни обитал в доме бабушки и дедушки, которые выдавали его за своего ребенка, чтобы избежать общественного осуждения. Бенито Муссолини

Руководитель фашистской партии Италии ответственен за убийства людей не только на итальянской территории, но и в Балканских странах, а также в Африке. Он родился в семье яростного социалиста, который за свои идеи не раз попадал в тюрьму, а мать являлась набожной католичкой. Иосиф Сталин

Считается, что Сталин бездействовал, подписав акт о ненападении с Гитлером, в результате чего погибли миллионы, а также вождь держал в страхе всю страну. Он был выходцем из низшего сословия и имел грузинское происхождение, а его отец-сапожник страдал от пьянства и часто избивал супругу и малолетнего Иосифа. При этом его мать, которая тяжело трудилась ради своей семьи, окружала сына чрезмерной любовью и делала все ради него. Ким Чен Ир

За годы его пребывания у власти КНДР начали обвинять в многочисленных нарушениях прав человека, в частности, здесь появлялись концлагеря, осуществлялись публичные казни, женщин принуждали к абортам, а еще процветало рабство. К тому же, благодаря Ким Чен Иру власти взяли под свой контроль СМИ, чем обеспечивалась пропаганда в теле— и радиоэфире. Даже по поводу рождения правителя ведется пропаганда, и жителей Северной Кореи уверяют, якобы он появился на свет в бревенчатой хижине, размещенной вблизи наиболее почитаемой горы страны — Пэктусан. В тот момент в небе зажглась яркая звезда, за чем последовала двойная радуга. В действительности, согласно некоторым источникам, экс-лидер КНДР родился в Хабаровском крае , где провел детство. Мао Цзэдун

Считается, что в эпоху его правления были убиты около 78 млн граждан, поэтому этот правитель остается в числе самых жестоких диктаторов мира. Его отец был мелким землевладельцем, обеспечивавшим всю семью, но строгий конфуцианский нрав отталкивал мальчика, который стал привязываться к матери-буддистке. Именно мать Цзэдуна повлияла на его становление и привила любовь к литературе. Джеффри Дамер

Известный американский серийный маньяк убил и расчленил 17 мальчиков и юношей, которых насиловал и употреблял в пищу. Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к 15 пожизненным срокам, но на третьем году заключения его убил сокамерник. Дамер вырос в счастливой семье Лайонела и Джойс Дамер, которые имели еще одного сына и часто переезжали. Джеффри не имел друзей, а его отец отметил, что в детстве сын пережил сексуальное насилие со стороны соседа, факт чего сам подсудимый отрицал. Адольф Гитлер

Самый известный и жестокий диктатор прошлого века ответственен за гибель миллионов граждан, преимущественно евреев. До трехлетнего возраста Гитлер прожил с родителями в гостинице «У померанца» в Браунау, где, предположительно, и была сделана его фотография в младенчестве. Йозеф Менгеле