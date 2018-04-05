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Юрий Куклачев стал неожиданностью для уральских паломников в Иерусалиме
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Юрий Куклачев стал неожиданностью для уральских паломников в Иерусалиме 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Самый первый в России дрессировщик домашних животных Юрий Куклачев неожиданно встретил в Иерусалиме многочисленную группу паломников со Среднего Урала, которая с официальными представителями Екатеринбургской епархии приехали на Святую землю за благодатным огнем, передает в пятницу, 6 апреля, корреспондент «АиФ-Урал».
Во время прохождения уральской паломнической группы по крестному пути Иисуса Христа на финише маршрута у Храма гроба Господня неожиданно появился известный в России Юрий Куклачев. Артист тут же приметил настоятеля Храма-на-Крови отца Максима Миняйло и горячо поприветствовал его, обнимая и целуя.
Приятели тут же обменялись друг с другом телефонами и тепло побеседовали. Причиной приезда у обоих является фактически одна цель: нисхождение благодатного огня. Юрий Куклачев после беседы с настоятелем Храма-на-Крови поспешил в Храм гроба Господня, а отец Максим с паломниками продолжили маршрут.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», официальная делегация Екатеринбургской епархии в настоящий момент находится в Иерусалиме с миссией привезти на уральскую землю частичку благодатного огня. Возвращение делегации в Екатеринбург состоится в ночь с 7 на 8 апреля. Сегодня уральские паломники планируют посетить несколько мест на Святой земле, но первым делом искупаться в реке Иордани.
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