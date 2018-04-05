Назарбаев: Астана должна иметь закон о столице для решения вопросов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил развитие Астаны и поручил разобраться со стихийными парковками, убрать неорганизованные рынки и решить проблему аварийного жилья. 20-летие основания, которое будет отмечаться летом, столица должна встретить во всей красе, передает корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.

Астану называют «ребенком» президента. Каждую проблему столицы Нурсултан Назарбаев рассматривает детально. На этот раз недовольство главы государства вызвало ветхое жилье. Чтобы ускорить снос неприглядных халуп, он поручил принять закон.

«Вот мы каждый раз проезжаем по Кабанбай Батыра, ближе к мосту, вот стоял этот дом 20 лет назад, и никто не может снести его с правой стороны. Что такое? Столица должна иметь свой закон о столице, где все оговорено. Для решения столичных вопросов объекты надо сносить по остаточной стоимости, каким он сейчас является. За какие-то халупы, которые валятся, заламывают цены, на этом хотят заработать на нуждах государства», — заявил президент.

Возмутили президента не только ветхие дома, но и брошенные где попало машины. За стихийные парковки Нурсултан Назарбаев раскритиковал городские власти.

«Есть города намного больше, чем Астана, они выходят как-то из положения. Порядка нет. Деньги не берете за парковки. Если есть у него деньги покупать Mercedes, пусть платит за стоянку, за каждый час, что простоял. Если нет, лепить бумажки и штрафовать. Самым суровым образом. Тогда будет порядок, тогда на автобусы сядут больше», — подчеркнул Назарбаев.

Следующая тема — пожарная безопасность. Из трагедии в Кемерове надо сделать серьезные выводы, заявил президент, и поручил проверить все торговые центры. В строящихся комплексах детские игровые комнаты должны быть на первом этаже.

«Сейчас по моему поручению проверяется кругом. Пока красный петух не клюнет, у нас ничего не делается. Везде должны быть проверки. Среди белого дня сколько погибло людей, ужас, сколько детей погибло. Сейчас я смотрю, что все предприниматели начали доказывать, что у них все хорошо», — сказал глава республики.

Рассказал президент и сколько людей должно жить в Астане к 2050 году. Численность жителей столицы, по расчетам главы государства, достигнет двух миллионов человек.

Столицей Казахстана Астана стала 6 июля 1998 года. Инициатором переноса столицы стал Нурсултан Назарбаев.

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