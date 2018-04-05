Травмат поставил точку в дорожной разборке

По словам очевидцев, мужчины не могли разъехаться и никто не хотел уступать дорогу. В результате словесный спор перешел в потасовку между мужчиной и двумя молодыми людьми.

Силы были неравны: бородатый мужчина, как его окрестили очевидцы, снимавшие происходящее на камеру, уверенно теснил своих оппонентов. Однако в какой-то момент один из юношей достал травматический пистолет и начал стрелять. Первые несколько выстрелов не произвели никакого эффекта, однако последний, судя по всему, угодил мужчине в лицо.

Пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением, а стрелка задержала полиция. Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.