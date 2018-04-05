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Травмат поставил точку в дорожной разборке
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Травмат поставил точку в дорожной разборке 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По словам очевидцев, мужчины не могли разъехаться и никто не хотел уступать дорогу. В результате словесный спор перешел в потасовку между мужчиной и двумя молодыми людьми.
Силы были неравны: бородатый мужчина, как его окрестили очевидцы, снимавшие происходящее на камеру, уверенно теснил своих оппонентов. Однако в какой-то момент один из юношей достал травматический пистолет и начал стрелять. Первые несколько выстрелов не произвели никакого эффекта, однако последний, судя по всему, угодил мужчине в лицо.
Пострадавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением, а стрелка задержала полиция. Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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