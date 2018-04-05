Ещё
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Наташа Королева поделилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчики отметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.
На фотографии звезда запечатлена с подругой Инной и ребенком на руках. Она также опубликовала несколько свежих фото с той же приятельницей. Поклонники сравнили новые снимки с архивными изображениями и пришли к выводу, что за минувшие годы дамы не только не постарели, а даже значительно похорошели.
"Хороший пример того, как женщина с годами выглядит лучше и лучше", «Наташа, вы такая живая и настоящая», «Изменилась в лучшую сторону, сейчас выглядит моложе, чем 20 лет назад!», «С возрастом все краше и краше», — прокомментировали фото фолловеры.
Вероятно, жизнь с красавцем-стриптизером делает королеву счастливой, мотивирует на работу над своим телом и частое посещение косметолога. Кстати, в мае Наталье исполнится 45 лет.
Стоит отметить, что Королева часто сидит на диете и старается регулярно посещать спортзал. Недавно певица показала, как проходят ее тренировки под чутким руководством мужа. «Цитирую мужа!Как говорится: „Колхоз — дело добровольное“, никого силой не затащишь в зал заниматься! Я даже собственную жену иногда с трудом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятные слова, которые она точно не хотела бы услышать (про появившийся жирок на животе, дряблую попу и целлюлитные бока), но в ее случае это работает! И как же приятно через две-три тренировки услышать от нее слова благодарности!» — подписала артистка видео, в котором она учится правильно делать приседания.
Дни.ру: последние новости
После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым Рапунцель заинтриговала фотографией новорожденной дочери Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Для россиян придумали американское наказание
Умерла Ирина Токмакова6
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение