Владимир Атласов: как рецидивист присоединил к России Камчатку

Официальная историография утверждает, что Российская империя прирастала Сибирью исключительно на добровольной основе. Это не так. Начиная со времен Ивана Грозного разбойничьи вожаки с ватагами наиболее отпетых уголовников в обмен на помилование отправлялись покорять сибирские народы. Камчатка в их списке тоже значилась.

Операция по зачистке

В 1697 году в Анадырске неожиданно появился бывший приказчик Владимир Атласов с большой командой то ли казаков, то ли разбойников. В народе поговаривали, что предводитель «охотников за удачей» на самом деле атаман уголовников и сам не чист перед законом. В Сибирь Атласова и его людей привели слухи о Камчатке, где свободолюбивые племена ительменов и коряков занимались пушным промыслом. Недолго думая, Владимир Атласов решил покорить столь богатый, но малонаселенный край, предварительно подчинив, а если не выйдет, то и истребив местные племена. Оказавшись на территории полуострова, разбойники дважды разбивались на несколько отрядов, а затем в условленной точке вновь собирались все вместе. Таким образом, подчиненные Атласова будто ситом просеяли всю Камчатку. В то же время местные племена ительменов и коряков были совсем не рады белым гостям и вступали с ними в вооруженные столкновения. Но что могли противопоставить охотники отлично обученным, вооруженным до зубов бандитам. Атласов ставил на устрашение. Он первым делом уничтожал старейшин племен и небольшую часть взрослого населения, чтобы остальные даже не думали сопротивляться. Как ни странно, подобная тактика быстро дала свой эффект: туземцы, скрепя сердце, признали власть «московского царя», выплатив щедрую дань мехами, считавшимися в то время мягким золотом.

Дело в том, что в начале XVIII века меха во всем мире добывались в ограниченном количестве, а разводить диких зверей на мех еще не научились. Россия была для Европы главным поставщиком пушнины в обмен на золото. Первая добыча Атласова составила 330 соболей, 190 лисиц и множество шкурок зверей поменьше. В Москве Петр I, довольный походом Атласова, благосклонно принял меха в казну. Войско атамана было усилено новыми казаками и отправлено обратно на Камчатку за новой партией меха.

Какая разница, кого грабить

Польщенные вниманием царя подчиненные Владимира Атласова решили, что им все дозволено, и 29 августа 1701 года по дороге на Камчатку ограбили речной караван купца Добрынина. Добыча была крупной: шелковые ткани на баснословную сумму в 16 000 рублей. Напрасно. У Добрынина оказались влиятельные друзья, и Атласова посадили на пять лет за разбой. Тем не менее сразу же после выхода на свободу, его снова призвали к царю. Власти предложили Атласову провести новый рейд по Чукотке с условием больше не грабить русских купцов. Атаман согласился и тут же был назначен начальником Камчатки.

Но когда он прибыл на полуостров, то с удивлением для себя обнаружил, что когда-то покоренные им местные племена ительменов взбунтовались, перебили гарнизоны казачьих острогов и не желают больше повиноваться. Однако Москве позарез для торговли с Западом были нужны меха, и Атласов получил официальное право делать с туземцами все, что ему заблагорассудиться, был бы результат. С этого момента атаман мог по своей воле казнить туземцев, заподозрив их в чем-либо предосудительном.

Однако Атласова, как это часто бывает, подвела собственная жадность. Восстановив власть Москвы над местными племенами, он необдуманно начал притеснять и обсчитывать подчиненных ему казаков. Они подняли бунт. В ходе восстания в феврале 1711 года Атласов был убит в Нижнекамчатской крепости. Тем не менее в историю Владимир Атласов вошел как человек присоединивший Камчатку к Российской империи.