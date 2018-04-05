Грымов: Потеряв влияние на Земле, Америка занялась Луной

Топ-1: Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни Юрий Грымов : Россияне назвали сумму ежемесячного дохода, необходимого для «нормальной жизни». В среднем, семье из трёх человек нужно около 76 тысяч рублей. Таковы данные исследования компании «Ромир».

Я все время думаю, а что такое «нормальная жизнь»? Это — концы с концами сводить, но при этом не иметь возможности купить ребенку лишнюю шоколадку? Мне кажется, такие формулировки преступны, потому, что мы все прекрасно знаем, сколько люди получают в регионах, им реально приходится выживать. Так что под словом «норма» в последнее время подразумевается жизнь без больших долгов. Маленькие долги есть сейчас почти у каждого.

Топ-2: Лондон заявил, что обнаружил место производства «Новичка» Юрий Грымов: Лондон заявил, что обнаружил место производства отравляющего вещества «Новичок» в России . Британский таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , находится якобы в районе Ясенево на окраине Москвы

Вот опять скандалы с этим «Новичком»! Название уже ушло в народ. Это же не какая-нибудь юмористическая миниатюра, а серьезное заявление Лондона: «Новичок» в Ясенево! Мы со своими помойками никак разобраться не можем (кстати, для них тоже надо какое-нибудь название придумать), а это — террор против собственного народа.

Топ-3: NASA готовится к колонизации Луны Юрий Грымов: NASA готовится к колонизации Луны. Американское космическое агентство начинает привлекать частные компании к разработке космических кораблей и посадочных модулей, способных уже через 10 лет высадить человека на Луну.

Думаю, это — неплохое «разводилово», и потом кто-нибудь признается, что это не очень эффективно. С другой стороны, может американцы чувствуют, что время, так сказать, сильной Америки уже прошло, и сейчас ей самое время влиять на Луну. Ну, по крайней мере, я слышал, что там никого нет.

Топ-4: Бузова запустит собственную криптовалюту Юрий Грымов: Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что запустит собственную криптовалюту под названием «бузкоин». Для меня этот человек — абсолютный феномен. Я правда не понимаю, причем, знаете кого не понимаю? Нет, не саму Бузову, а людей, которые толпами приходят на ее концерты. Понятно, что я — старый, но, мне кажется, я способен понять, что такое «популярный человек» и из чего его популярность складывается. Но, в данном случае, я не понимаю. Поэтому, поклонники Ольги Бузовой, пожалуйста, быстро начинайте майнить себе бузкоины и ходите на ее концерты. Но, самое интересное, что она работает за живые рубли, а вы будете майнить бузкоины … О проекте:

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