Отдых в Таиланде обернулся долгом в 2,5 миллиона рублей для жительницы Нижегородской области

Долгожданный отдых в Таиланде обернулся настоящим медицинским рабством для жительницы Нижегородской области . Прямо в аэропорту Пхукета у Ольги случился инсульт, женщине потребовалась операция. После проведения операции близким выставили счет на огромную сумму. Пока семья Ольги пытается собрать деньги, цифра растет.

Придя в себя, женщина сразу обращается к семилетнему сыну, едва сдерживая слезы, Ольга обещает — быстрее поправиться и вернуться домой. Несколько слов, и силы вновь покидают женщину, за нее продолжает муж, все это время он находится рядом.

Она находится в реанимации, состояние тяжелое. Страховые выплаты расходов на лечение не покрывают, так как нужна длительная реабилитация, обращаюсь к вам за поддержкой и финансовой помощью

— Сергей Ерунов, муж Ольги.

Ольга хотела увидеть острова, и ее мечта сбылась, но тут же закончилась, прямо в тайском аэропорту, по пути домой. Теперь вместо фотографий сестра Ольги из Таиланда получает только счета на круглую сумму.

Сначала 500 тысяч бат — это 1 миллион рублей, на второй день была информация — 2 миллиона рублей отправить, и когда Оля пришла в себя после операции, ей сказали, что ваши родственники должны прислать 2,5 миллиона рублей

— Татьяна Глотова, сестра Ольги.

Это был семейный отдых — Ольга Ерунова поехала в Таиланд с сыном, мужем и его сестрой. Возвращаясь домой, в аэропорту женщина почувствовала себя плохо — отошла в туалет.

Мы повели ее в туалет, и там она потеряла сознание. Врача не было 20 минут, она лежала на полу, хрипела, я выдумала — сейчас перестанет хрипеть, то все — Наталья Барболина, сестра мужа Ольги.

Дальше два госпиталя и диагноз — кровоизлияние в мозг. Спустя сутки Ольгу перевозят в Бангкок . Операция состоялась 2 апреля, медики подтвердят — она прошла успешно, а сразу после операции русскоговорящие сотрудники намекнут, что необходимо внести депозит 500 тысяч баи — миллион рублей.

Они называет его депозитом в качестве гарантии оплаты. И, по словам сестры Ольги, деньги представительница клиники требует только в личной переписке.

Мы четко несколько раз в день просили: предоставьте нам официальный счет, она отвечает: мы не можем прислать счет. Она присылает реквизиты, просто реквизиты больницы. Мы просим и страховую, и менеджера предоставить калькуляцию медицинских услуг

— Татьяна Глотова, сестра Ольги.

Родные Ольги просят о помощи. Сейчас решается вопрос о транспортировке женщины в Россию , но и для этого необходимо разрешение тайских медиков — скорее всего, перевоз будет возможен лишь после курса реабилитации, а это как минимум 14 дней в иностранной больнице за свой счет.