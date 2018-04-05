Впервые в Узбекистане пройдет программа DigiGirlz

Ташкент, 5 апреля / Синьхуа / — В Узбекистане впервые пройдет образовательная программа «DigiGirlz», направленная на повышение потенциала и привлечение девушек в сферу технологий. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».

Основная цель проекта — совершенствование образования в сферах технологий, инженерного дела и математики для девушек, а также подготовка будущих специалистов, готовых к вызовам и проблемам глобальной экономики.