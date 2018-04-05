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Впервые в Узбекистане пройдет программа DigiGirlz
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Впервые в Узбекистане пройдет программа DigiGirlz 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 5 апреля /Синьхуа/ — В Узбекистане впервые пройдет образовательная программа «DigiGirlz», направленная на повышение потенциала и привлечение девушек в сферу технологий. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».
Основная цель проекта — совершенствование образования в сферах технологий, инженерного дела и математики для девушек, а также подготовка будущих специалистов, готовых к вызовам и проблемам глобальной экономики.
Мероприятие организовано при поддержке корпорации Microsoft и компании SuperDispatch. —0—
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