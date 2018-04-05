Существа, которые обладают суперспособностями

В ходе эволюции — процесса, занимающего миллионы, если не миллиарды лет, представители животного царства обзавелись эффективными, но часто непонятными нашему рассудку, средствами самозащиты как против конкурентов, так и против беспощадных внешних условий. Мы собрали десять животных, обладающих такими сверхспособностями, которые и не снились супергероям.

Волосатая лягушка

Волосатая лягушка выглядит как и любая другая квакша (если не считать бакенбард у нее на спине), но в отличие от остальных представительниц земноводных, в ярости она может быть просто ужасна. Когда над ней нависает угроза, волосатая лягушка может сломать себе кости лап, а затем проткнуть обломками кожу и использовать их в качестве очень острых когтей. Эта лягушка ведет себя практически как Росомаха.

Рак-богомол

Человеческое зрение просто убого по сравнению со зрением раков-богомолов. В то время как человек использует только три типа клеток для распознавания цвета, у рака-богомола таких типов клеток целых 16! Их глаза настолько поразительны, что ученые изучают их устройство, чтобы создать голографические изображения большой четкости. Аналогией этому может быть только сверхчеловеческое зрение Супермена.

Альпийский горный козел ибекс

Горные козлы ибексы могут запросто карабкаться по стенам, не прибегая к сверхспособностям Человека-паука. Так-то, Питер Паркер.

Драконья многоножка

Драконья многоножка убивает жертву, выстреливая в нее облаком цианида. Этого достаточно, чтобы заставить заклятого врага Бэтмена, мисс Ядовитый Плющ, корчиться от зависти.

Каракатица

Каракатицы непревзойденные мастера по камуфляжу и самообороне. Они могут изменять свое тело, чтобы замаскироваться под любого другого морского обитателя. Они, по сути, взяли на себя роль Мистик подводного мира.

Морской огурец

Голотурия может буквально выкрутиться из любой тяжелой ситуации, просто сжав свое тело и протиснувшись в любую узкую щель. Кроме того, при сильном раздражении морской огурец выстреливает своей кишкой в нападающего, чтобы отвлечь или испугать его (а кто бы не испугался?). Утраченный орган быстро регенерируется.

Лирохвосты

Лирохвосты обладают самыми совершенными голосовыми связками на всей планете и могут имитировать практически любой звук.

Рогатые ящерицы

Рогатая ящерица может стрелять из глаз кровью. Мы не уверены, точно ли это можно назвать сверхспособностью, но это очень впечатляет.

Тихоходки

Тихоходку практически невозможно уничтожить. Вы можете облучить ее смертоубийственной дозой радиации, оставить на десятки лет без пищи и воды и даже запустить в космос — она переживет все это и глазом не моргнет. Эти маленькие уродцы также являются одними из старейших животных на Земле. Любой герой комиксов Марвел, ложась в кровать, мечтает о том, чтобы завладеть уникальными способностями тихоходки.

Древесная лягушка

Древесная лягушка может заморозить собственную кровь при наступлении зимы и перейти в спящий режим. Весной лягушки оттаивают и, как ни в чем не бывало, возвращаются к полноценной жизни. Конечно, она не может замораживать врагов, как мистер Фриз, но она хотя бы делает верные шаги в этом направлении.