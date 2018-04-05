Сравнивай себя только с самим собой

Сравнивая себя с другими людьми, чаще всего мы даем волю зависти и разочарованию. Как рассказали психологи сайту МедикФорум, первая волна приходит с недовольством нынешним положением вещей, приходит понимание, что все должно быть еще лучше: счастья должно быть еще больше, денег тоже, хороших друзей тоже должно прибавиться, улыбка на лице должна быть еще прекраснее и многое другое. Человека, обладающего всеми желаемыми вами достоинствами найти очень легко, здесь нам с радостью помогут телевидение, журналы и красивые картинки. Вот и приходит сравнение, у них есть то и это, а у меня эти качества хромают и далеки от идеала. Так сделан первый шаг по пути саморазрушения. Сравнивая ветхий домик с прекрасным небоскребом можно лишь прийти в упадок и окончательно опустить руки, понимая, что разница на столько огромна, что здесь самое место отвратительному слову «НЕВОЗМОЖНО! ». Но можно пойти другим путем. Совершать маленькие действия изо дня в день очень легко! В первый день поправить картину. Завтра смазать дверную петлю, еще через день найти новую доску для замены одной ступеньки и на следующий день наконец-то ее заменить. Через несколько месяцев внешний облик обветшалого домика преобразиться настолько сильно, что за ним с огромной скоростью подтянется желание действовать еще больше! Сравнив его облик с тем, что было месяцем ранее, вас обязательно охватит радостный трепет, гордость за свои действия и вера, что возможно действительно ВСЕ! Всего лишь за несколько месяцев проделана колоссальная работа, которая у большинства людей во всем мире вызывает шок и срывает с уст то самое отвратительно слово «невозможно!». А ведь достаточно каждый день делать маленькие улучшения, сравнивать результат с тем, что было вчера, радоваться, что каждый новый день несет улучшения, пусть и незначительные. Ранее психологи рассказали, как могут мотивировать разговоры с самим собой.