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Пучдемон не сможет покинуть Германию без разрешения прокуратуры
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Пучдемон не сможет покинуть Германию без разрешения прокуратуры 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не имеет права покидать территорию Германии без разрешения немецкой прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Высшего земельного суда Шлезвига-Гольштейна.
Напомним, что немецкий суд выпустил на свободу Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро на время рассмотрения запроса об экстрадиции. «Высший суд Шлезвиг-Гольштейна по запросу прокуратуры сегодня вынес решение об аресте с целью дальнейшей экстрадиции», — говорится в пресс-релизе суда.
Вместе с тем, по словам одного из адвокатов Пучдемона, сначала следует выполнить условия, которые поставили судьи. «Мы очень рады за нашего подзащитного», — отмечается в заявлении защитников экс-главы правительства Каталонии.
Напомним, что в Каталонии 1 октября 2017 года прошел незаконный референдум. По его результатам 27 октября парламент автономного сообщества провозгласил независимость от Испании. Указанные события вызвали недовольство Мадрида и повлекли за собой обвинения в адрес 25 каталонских политиков, 13 из которых инкриминировалось организация восстания. Девять политических деятелей в данной связи были взяты под стражу и в настоящий момент находятся в испанских тюрьмах.
Кроме того, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международные ордеры на арест еще шести человек, которые на тот момент пребывали за пределами Испании. Среди них фигурировал и Пучдемон. Бывшего главу правительства Каталонии задержали 25 марта в Германии.
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