Пучдемон не сможет покинуть Германию без разрешения прокуратуры 

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не имеет права покидать территорию Германии без разрешения немецкой прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Высшего земельного суда Шлезвига-Гольштейна.
Напомним, что немецкий суд выпустил на свободу Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро на время рассмотрения запроса об экстрадиции. «Высший суд Шлезвиг-Гольштейна по запросу прокуратуры сегодня вынес решение об аресте с целью дальнейшей экстрадиции», — говорится в пресс-релизе суда.
Вместе с тем, по словам одного из адвокатов Пучдемона, сначала следует выполнить условия, которые поставили судьи. «Мы очень рады за нашего подзащитного», — отмечается в заявлении защитников экс-главы правительства Каталонии.
Напомним, что в Каталонии 1 октября 2017 года прошел незаконный референдум. По его результатам 27 октября парламент автономного сообщества провозгласил независимость от Испании. Указанные события вызвали недовольство Мадрида и повлекли за собой обвинения в адрес 25 каталонских политиков, 13 из которых инкриминировалось организация восстания. Девять политических деятелей в данной связи были взяты под стражу и в настоящий момент находятся в испанских тюрьмах.
Кроме того, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международные ордеры на арест еще шести человек, которые на тот момент пребывали за пределами Испании. Среди них фигурировал и Пучдемон. Бывшего главу правительства Каталонии задержали 25 марта в Германии.