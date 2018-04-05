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Sadokist покинул англоязычную команду освещения DreamHack Masters Marseille 2018
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Sadokist покинул англоязычную команду освещения DreamHack Masters Marseille 2018 

CyberSport.ru 33 минуты назад
Мэттью Sadokist Триветта исключили из списка комментаторов DreamHack Masters Marseille 2018. На основном стриме его заменит Винс Хилл, который должен был вести вторую трансляцию. К команде освещения турнира также присоединился Хьюго Байрон. DreamHack и Sadokist не прокомментировали ситуацию.
#DHMasters Marseille Talent Update 🇫🇷 We'll have @OnFireVince join us in Marseille and @HugoooTV over on the second stream. pic.twitter.com/L4UzqAfh3B
— DreamHack Counter-Strike (@DreamHackCSGO) 5 апреля 2018 г.
Обновленная команда освещения DreamHack Masters Marseille. К нам присоединился Винс Хилл, а на втором стриме поработает Хьюго Байрон.
Обновленный список аналитиков и комментаторов турнира:
Алекс Machine Ричардсон — ведущий;
Трес stunna Сарантус — интервьюер;
Шон seang@res Гейрс — аналитик;
Янко YNk Паунович — аналитик;
Чад SPUNJ Бёрчил — аналитик;
Генри HenryG Грир — комментатор;
Андерс Блюм — комментатор;
Винс Хилл — комментатор;
Джейсон moses О’Тул — комментатор/аналитик;
Хьюго Байрон — комментатор второй трансляции;
Судхен Bleh Вахенгбам — комментатор второй трансляции.
31 марта Sadokist агрессивно высказался в адрес инсайдера DonHaci во время трансляции на Twitch. Он назвал инсайдера «чертовым ниггером» и посоветовал ему покончить с собой. После этого Триветт извинился перед фанатами и сообщил, что пропустит неделю на ESL Pro League Season 7. Он не упомянул другие турниры, но отметил, что подумает над завершением карьеры комментатора.
DreamHack Masters Marseille 2018 пройдет 18-22 апреля. 16 участников разыграют $250 тыс. Победитель получит балл в зачет Intel Grand Slam. По правилам серии, первая команда, которая выиграет четыре из десяти турниров DreamHack и ESL с призовым фондом более $250 тыс. подряд, получит миллион долалров.
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