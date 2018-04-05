Выжутович: Важно, чтобы судьи не превратились в замкнутую касту

В частности, состав суда для рассмотрения того или иного дела будет определять не председатель суда, как происходит сейчас, а — методом случайной выборки — автоматизированная информационная система. Это «позволит укрепить объективность, самостоятельность и независимость судей», исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс. В тех же целях упраздняется процедура, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда — с принятием поправок тот больше не будет утверждать кандидатуры на должности судей. Это позволит снизить зависимость судей от председателей. Дисциплинарная ответственность судей при этом будет усилена.

Понижение квалификационного класса — такое наказание будет применяться за нарушение закона о статусе судей или норм судейской этики. Повторная аттестация судьи будет проводиться только по истечении срока его пребывания в пониженном квалификационном классе. Кроме того, с принятием поправок судья, рассматривающий гражданское или административное дело, сможет объявить предварительное судебное заседание основным, если для этого нет каких-либо препятствий. Президентские законопроекты также устанавливают статус помощников судей и вводят обязательную аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций. Все эти поправки в случае их принятия вступят в силу с 1 января 2019 года.

О том, что судебная система нуждается в модернизации, президент говорил 23 января 2018 года на торжественном собрании к 95-летию Верховного суда. Модернизация была главной темой и IХ Всероссийского съезда судей. Посетивший съезд Владимир Путин обратил внимание на «перегрузку судов», которая сказывается на качестве судебных актов, может приводить к ошибкам и в конечном итоге к нарушению прав граждан и интересов государства. По мнению президента, у судебного корпуса есть ресурсы для того, чтобы облегчить собственную работу, используя, например, упрощенный порядок при рассмотрении некоторых дел.

Три президентских законопроекта направлены на повышение открытости и прозрачности правосудия

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев , выступая на съезде, сказал, в свою очередь, что необходима реформа Уголовного кодекса. В частности, было бы целесообразно ввести новый вид ответственности — уголовный проступок. В том, что такая необходимость назрела, убеждает статистика. За последние пять лет примерно четверть подсудимых освобождается от уголовной ответственности, на 40 процентов сократилось число лиц, осужденных к лишению свободы, на 80 процентов снизилось и количество обвиняемых, которых во время следствия брали под стражу. По словам председателя Верховного суда, за преступления небольшой степени тяжести перед судом впервые предстают 72 процента обвиняемых, а за преступления средней тяжести — более 71 процента, а значит, есть возможности и для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства. Введение понятия «уголовный проступок» позволяет заменить уголовное наказание за некоторые составы преступлений исправительными работами. В рамках реформы судебной системы Вячеслав Лебедев предлагает также создать окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции.

Есть и еще одна проблема, которая представителями судейского сообщества редко затрагивается. Речь об открытости судебных процессов. Рассмотрение дел без представителей прессы мешает торжеству справедливости — так считают многие потерпевшие и обвиняемые, истцы и ответчики. Известен даже случай, когда родственники погибшей в 2014 году студентки из Екатеринбурга пожаловались в КС на нормы ст. 10 Гражданского процессуального кодекса, позволяющие проводить судебный процесс в закрытом режиме.

Информационная недостаточность — застарелая болезнь российской судебной системы. И одно из условий (причем, без сомнения, базовых) ее коррупционности. Кто-кто, а журналисты знают, что судебный произвол выражается не только в нарушении процессуальных норм, вынесении необоснованных решений, но и в запрете присутствовать на процессе, делать записи, вести фото— и телесъемку. Хотя по закону такое право предоставляется всем, судья, руководствуясь принципом «целесообразности», может объявить процесс закрытым. Все это приводит к двояким последствиям: с одной стороны — полный информационный вакуум, с другой — безбрежный простор для слухов, домыслов, всевозможных «экспертных оценок», основанных невесть на чем. При этом технические возможности для широкого доступа в судебное присутствие уже существуют. Например, создана государственная автоматизированная система «Правосудие». Эта коммуникационная сеть объединяет около 3 тысяч судов общей юрисдикции, куда через Интернет имеет доступ всякий желающий.

Не менее важно, чтобы, освободившись от стороннего влияния, судьи не превратились в замкнутую касту

Реформа судебной системы, основные идеи которой изложены в трех президентских законопроектах, осуществится, если будет опираться не только на организационно-технические новации и совершенствование законодательства. Ее опорой могли бы стать информационная открытость правосудия, приобщенность к нему представителей гражданского общества. Задача ведь не только в том, чтобы сделать судей независимыми. Не менее важно, чтобы, освободившись от стороннего влияния, они не превратились в замкнутую касту.