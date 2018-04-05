ООО «ПИК» установит ограждения в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

ООО «ПИК» установит ограждения в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу— 2018.

Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Организация стала единственной подавшей заявку для участия в электронном аукционе на право проведения работ по поставке, установке, перемещению и демонтажу ограждений на период подготовки и проведения футбольного первенства.

В результате аукцион был признан несостоявшимся, при этом комиссия приняла решение заключить контракт с ООО «ПИК».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 40,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что сувениры с символикой ЧМ-2018 на 2,4 млн рублей получат гости мундиаля в Нижнем Новгороде.