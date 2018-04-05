Ещё
ООО «ПИК» установит ограждения в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООО «ПИК» установит ограждения в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
ООО «ПИК» установит ограждения в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу— 2018.
Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.
Организация стала единственной подавшей заявку для участия в электронном аукционе на право проведения работ по поставке, установке, перемещению и демонтажу ограждений на период подготовки и проведения футбольного первенства.
В результате аукцион был признан несостоявшимся, при этом комиссия приняла решение заключить контракт с ООО «ПИК».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 40,3 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что сувениры с символикой ЧМ-2018 на 2,4 млн рублей получат гости мундиаля в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
«ВымпелКом» первым в России получил свидетельство об эффективной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса 19 аварийных домов снесут в центре Нижнего к 15 июня Две нижегородки борются за титул «Мисс Россия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание114
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ111
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой471
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США89
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение