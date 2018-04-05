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В Архангельске освещать на полную мощность будут только четыре улицы
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В Архангельске освещать на полную мощность будут только четыре улицы 

29.ru 40 минут назад
Фото: 29.ru
С начала апреля МУП «Горсвет» ввёл ограничение на функционирование городских светильников. На прежнюю мощность (порядка 95%) будут освещаться только несколько крупных архангельских магистралей, сообщил исполняющий обязанности директора МУП «Горсвет» Александр Майданов.
— Это улица Воскресенская, проспект Троицкий, набережная Северной Двины от железнодорожного моста до площади Мира и участок улицы Советской, расположенный между улицами Краснофлотской и Адмирала Кузнецова, — отметил Александр Майданов.
Из-за увеличения продолжительности светового дня количество функционирующих фонарей снижено до 67–69%. При неблагоприятных погодных условиях эта цифра будет увеличиваться до 72%.
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