В Архангельске освещать на полную мощность будут только четыре улицы

С начала апреля МУП «Горсвет» ввёл ограничение на функционирование городских светильников. На прежнюю мощность (порядка 95%) будут освещаться только несколько крупных архангельских магистралей, сообщил исполняющий обязанности директора МУП «Горсвет» Александр Майданов.

— Это улица Воскресенская, проспект Троицкий, набережная Северной Двины от железнодорожного моста до площади Мира и участок улицы Советской, расположенный между улицами Краснофлотской и Адмирала Кузнецова, — отметил Александр Майданов.

Из-за увеличения продолжительности светового дня количество функционирующих фонарей снижено до 67–69%. При неблагоприятных погодных условиях эта цифра будет увеличиваться до 72%.