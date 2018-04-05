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Поймаю сома 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
5 апреля 1200 сотрудников предприятия «Мосводосток» были заняты подготовкой сетей города к паводку. Всю предыдущую неделю рабочие чистили стоки и трубопроводы от мусора, песка и ила. Все для того, чтобы талые воды быстро уходили в ливневую канализацию.
Первый весенний месяц для Мосводостока традиционно самый напряженный. Работать приходится в усиленном режиме. А в этом году еще и сугробов в столице намело! Но к своим обязанностям сотрудники Мосводостока относятся с особым тщанием. Корреспондент «ВМ» побывал на очистной станции, расположенной на Краснопресненской набережной, и убедился в этом.
Заместитель начальника управления технологических работ Мосводостока Виталий Комляга держит в руках две пластиковые бутылки: в одной вода мутная, с частицами ила и песка, в другой — чистая и прозрачная. Так, на примере, он демонстрирует результат работы очистной станции.
Здесь постоянно работают 80 насосов разных типов. Это одна из самых мощных и самых крупных станций в столице. Всего за один час здесь очищается от 400 до 4000 кубических метров воды.
— Вода проходит четыре степени очистки, — рассказывает Виталий Комляга. — На первых двух ступенях отсеиваются частицы земли или ила, песок, а также цемент. На последующих вода избавляется от растворенных в ней веществ, таких как автомобильное масло.
За чистоту воды на станции отвечает ведущий инженер управления технологическими работами Мосводостока Евгений Лямов.
— Все-таки чище стала вода, — отмечает Лямов. — Три года назад мусора было в разы больше. А сейчас к нам приходят рыбаки, хвастаются уловом. Вот прошедшей осенью пришел мужчина. Он на спинниг поймал сома почти на три килограмма! Пришел к нам, чтобы поблагодарить: он был уверен, что сомы в Москве-реке давно вымерли.
Всего в столице действуют 179 очистных сооружений ГУП «Мосводосток». По словам Лямова, сейчас вода настолько чистая, что можно купаться без опаски и в любом удобном месте. А все благодаря городской программе модернизации. Да и москвичи стали как-то бережнее относиться к окружающей среде.
— За последние десять лет количество загрязняющих воду предприятий сократилось примерно в пять раз, — говорит Виталий Комляга. — Но, думаю, скоро таких либо совсем не останется, либо у каждого предприятия появится своя собственная очистная станция.
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