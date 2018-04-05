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«Спасибо за черный пиар»: приморцы ответили блогеру, «опустившему» Приморье
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«Спасибо за черный пиар»: приморцы ответили блогеру, «опустившему» Приморье 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
Представители уссурийской гостиницы, где останавливался блогер Илья Варламов, ответила на его критику в адрес города и края, сообщает PRIMPRESS.
Ранее сообщалось, что Варламов назвал Уссурийск «серым, неприветливым» и «довольно депрессивным» городом. Также он пожаловался на дома, которые «утопают в [фекалиях]», а под ногами лежат «мусор и использованные шприцы». «Единственное желание, возникающее в городе, — напиться и уехать», — резюмировал блогер.
«Спасибо за пиар (пусть и черный). Относительного Вашего мнения об Уссурийске, как о «сером, неприветливом и депрессивном городе», позвольте с Вами не согласиться. Мы гордимся Уссурийском и его жителями. Это самый лучший и красивый город в Приморском крае!», — говорится в обращении отеля, которое опубликовал паблик mark2_che.
Отметим, что пост Варламова в «Живом журнале» вызвал бурную реакцию среди приморцев. Кто-то согласился с блогером и посчитал, что он сказал правду, кто-то раскритиковал его за такое отношение.
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