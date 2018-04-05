«Спасибо за черный пиар»: приморцы ответили блогеру, «опустившему» Приморье

Представители уссурийской гостиницы, где останавливался блогер Илья Варламов , ответила на его критику в адрес города и края, сообщает PRIMPRESS.

Ранее сообщалось, что Варламов назвал Уссурийск «серым, неприветливым» и «довольно депрессивным» городом. Также он пожаловался на дома, которые «утопают в [фекалиях]», а под ногами лежат «мусор и использованные шприцы». «Единственное желание, возникающее в городе, — напиться и уехать», — резюмировал блогер.

«Спасибо за пиар (пусть и черный). Относительного Вашего мнения об Уссурийске, как о «сером, неприветливом и депрессивном городе», позвольте с Вами не согласиться. Мы гордимся Уссурийском и его жителями. Это самый лучший и красивый город в Приморском крае !», — говорится в обращении отеля, которое опубликовал паблик mark2_che.

Отметим, что пост Варламова в «Живом журнале» вызвал бурную реакцию среди приморцев. Кто-то согласился с блогером и посчитал, что он сказал правду, кто-то раскритиковал его за такое отношение.