Австрийско-немецкое предприятие будет выпускать в Тагиле химию для сложных отливок из сплавов

Компания «УХП-ХА» освоит производство химических материалов для изготовления разовых песчаных форм и стержней, использующихся в литейном производстве.

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предприятию «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» заем на производство материалов для изготовления песчаных форм и стержней, —

рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Он подчеркнул, что с их помощью появится возможность выпускать в том числе особо сложное литье, которое востребовано в станко— и двигателестроении.

Реализация проекта позволит восстановить еще одно звено в межотраслевой производственной цепочке. Общая стоимость проекта — 1,18 млрд рублей, из них заем ФРП составит 490 млн рублей, —

добавил директор ФРП.

Реализация проекта позволит организовать в России выпуск необходимой для литейной промышленности химической продукции — связующих для литья — по самым передовым европейским технологиям. Производство современной химической продукции для литья будет вестись по лицензионной технологии немецкой компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH.

Реализация проекта позволяет локализовать в России производство связующих по технологии Cold-Box Amin, которые сегодня не выпускаются в России, обеспечить стабильные поставки высококачественных материалов для литейных производств в автомобильной промышленности и машиностроении. Кроме того, наша продукция позволит литейным предприятиям России наладить выпуск особо сложного литья для производства современных двигателей и станков. При участии ФРП у « Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» появляется возможность построить современное химическое производство, отвечающее мировым стандартам в области экологии и энергоэффективности, —

пояснил Евгений Бехтгольд, генеральный директор ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус».

Запустить новое производство компания планирует к концу 2020 года. Ранее, в 2016 году предприятие «УХП-ХА» уже запустило цех, выпускающий противопригарные покрытия для литейной промышленности.

Новый проект компании получил одобрение Экспертного совета ФРП по условиям флагманской программы ФРП — «Проекты развития». Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компанией должен быть заключен договор займа, фиксирующий обязательства сторон.

Всего ФРП предоставил займы 14 предприятиям Свердловской области на общую сумму 2,65 млрд рублей при общем бюджете проектов — 8,53 млрд рублей.

Справочно

Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH ( Германия ), ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности и UCP Chemicals AG ( Австрия ), один из крупнейших российских производителей синтетических смол и пластмасс, создали совместное предприятие «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» по производству и продаже вспомогательных продуктов для литейной промышленности в России, Республике Беларусь и других странах бывшего СССР.

«Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» (УХП-ХА) располагается в Нижнем Тагиле на территории индустриального парка «Химпарк Тагил» и предлагает широкий спектр продукции для литейной промышленности с целью удовлетворения растущего рыночного спроса на технологически и экологически усовершенствованную продукцию. УХП-ХА предоставляет рынку передовые решения, основанные на специфических требованиях к технологии и потребностям каждого заказчика.

Hüttenes-Albertus — ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности во всем мире. История компании насчитывает уже более 100 лет. В настоящее время группа компаний представлена свыше, чем в 30 странах мира на всех континентах, и почти 2000 компетентных сотрудников, готовых предложить консультации и поддержку своим клиентам по всему миру. Компания тесно сотрудничает со своими клиентами и постоянно совершенствует технические и практические свойства продуктов. Разработка продукции включает в себя не только развитие существующих материалов, но также и совершенно новых направлений. Специалисты из Huttenes Albertus Chemische Werke имеют богатый опыт в создании новых химических производств, последние их проекты — это заводы по производству литейных связующих в Германии и Китае , базовый инжиниринг технологии производства продукции проекта в Нижнем Тагиле делали они.