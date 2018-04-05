«Захватывает дух»: Ярослав Бойко побывал на Ниагарском водопаде

Популярный актер Ярослав Бойко сейчас находится в Америке. Во время поездки артист посетил Ниагарский водопад, который пользуется огромной популярностью у туристов, и выложил соответствующий снимок в социальные сети, получив в ответ массу откликов со стороны поклонников.

Известный российский актер театра и кино не так часто радует подписчиков новыми снимками в Инстаграме. Однако те редкие кадры, которые мужчина все же публикует в личном микроблоге, пользуются большим успехом у его преданных фанатов. На этот раз артист решил продемонстрировать поклонникам снимок, сделанный на фоне всемирно известного водопада, «Ниагарский водопад», — просто обозначил свое местоположение Бойко.

Интернет-пользователи, увидев этот снимок, просто обзавидововались своему кумиру. Многие из них признались, что посетить это знаменитое место — их заветная мечта. Другие же просто по достоинству оценили красоту самого мощного водопада в Северной Америке, разграничивающего Канаду США . Правда, некоторым в глаза бросилось немного другое: решетка, через которую Ярослав снял бурные потоки воды. «Завораживающая красота!» «Это моя несбыточная мечта, причём ночной, видела фото, завораживающее зрелище!» «Захватывает дух! Классно!» «Страшно… Но здорово!» «А почему за решеткой?» «Почему решётка? Рестораны есть красивые с видом без решёток!» «Фото красивое, но истинную мощь увидеть, услышать через фото никак не получится…» Кстати, часть подписчиков артиста, видимо, хорошо в этом разбирающихся, посоветовали мужчине посетить водопад в темное время суток. По их словам, это место особенно красиво именно в вечерней подсветке.

А в одной из своих нечастых публикаций в социальных сетях Ярослав Бойко рассказал поклонникам, какие роли ему нравятся.