Роза ветров и музыка фонтанов

К концу апреля в Москве включат фонтаны. Это первый и настоящий признак весны. Пока мастера проверяют устройства на прочность, чистят механизмы, заменяют светильники.

Четверть века Виталий Давыдов связан с фонтанами. Несмотря на огромный опыт, волнуется перед запуском механизмов каждую весну. Вот чудо техники — светомузыкальный фонтан в «Царицыне». 82 насоса в чаше, трубы, гайки и форсунки — каждая деталь важна. Расстроится хоть что-то — все! Впечатление гостей парка испорчено. Должность у Виталия, как и вся его профессиональная судьба, связана с фонтанами. Он заместитель начальника участка «Гормост-Фонтаны». Так что волноваться ему положено за все 67 городских фонтанов, которые обслуживает предприятие.

Чаша фонтана в «Царицыне» — сердце механизма. Обычно насосы спрятаны в подземной части фонтана. Но тут все наоборот — весь механизм снаружи. Насосы в чаше закачивают воду на форсунки, чтобы она затем взмыла к небу причудливой струей. Из-за своей «открытости» фонтан один из самых хрупких, и на зиму его укрывают специальным куполом. Благодаря этому даже в самый лютый мороз механизмы устройства зимуют в тепле. По весне купол убирают, фонтан настраивают, чашу чистят от пыли.

А рабочие тем временем приступают к наладке механизма. Часть сложного оборудования с царицынского фонтана зимой хранят на складе — чтоб целее было. Теперь все предстоит вернуть на место.

— Здесь порядка 1000 струеобразующих элементов, примерно 900 подводных светильников. Все их нужно установить, только после этого фонтан будут наполнять водой, — говорит Давыдов.

Будить царицынский фонтан каждую весну приходит и электромонтер «Гормоста» Валерий Сипугин. Он вместе с коллегами складывает купол, весящий более 2,5 тонны.

Сипугин — настоящий трудяга, из тех, кого не напугать сыростью или холодом. Еще морозным апрельским утром ему приходилось ломать корку льда, лезть в воду в гидрокостюме и маске и заледеневшими пальцами настраивать каждый элемент.