Новую «Валю Исаеву» вынудили пройти ДНК-тест

15-летнюю жительницу Казани не зря называют новой «Валей Исаевой». Дело в том, что судьба девушки во многом схожа с историей Вали и Хабиба, которую все обсуждали еще несколько лет назад. Школьница Милана Салейманова забеременела от своего бойфренда Даниила, который был старше нее всего на два года. Влюбленные решили пожениться практически сразу после того, как узнали о скором пополнении в семействе и, несмотря на колоссальное давление со стороны родственников, все-таки оставили ребенка.

"Раньше я жить без него не могла. Боялась представить, что произойдет, если мы расстанемся. С появлением доченьки Анжелики больше внимания стала уделять ей, сейчас чувства к ней сильнее", — рассказала Милана.

Милана Салейманова вышла замуж, когда ей было всего 14 лет/Фото: кадр из передачи

На данный момент они с мужем живут в квартире родителей девушки. Милана готовится к вступительным экзаменам, а Даниил работает и учится. Со своими близкими парень не общается, так как они не одобряют его выбор и считают, что молодая супруга попросту нагуляла ребенка. Дабы поставить точку в этой истории, ребята пришли в студию ток-шоу «Пусть говорят», где был проведен ДНК-тест.

«Была ситуация, когда я запретила бабушке Даниила общаться с внучкой. Я не хочу, чтобы ребенок оставался с этими людьми. Когда Данила приходит к ним в гости. Они пьяные. Она каждый день выпивает», — заявила молодая мама в прямом эфире. Родственница молодого человека, в свою очередь, злоупотребление алкоголем не подтвердила.

Даниил Салейманов целиком и полностью принимает на себя ответственностью за семью/Фото: кадр из передачи

В студии также появились мама и бабушка Миланы, а также сам Даниил. Он публично попросил бабушку прекратить травить его семью и принять его выбор. «Я встретил ее в школе. Мы учились, общались. Как-то приехал погулять в Юдино. Тогда и предложил встречаться с ней. Она ни с кем не встречалась», — вспомнил молодой человек.

В качестве эксперта редакторы программы пригласили ту самую Валю Исаеву. Она рассказала, что сейчас у нее проблемы в отношениях с мужем, однако она абсолютно не жалеет о том, какую жизнь выбрала много лет назад. В финале эфира Дмитрий Борисов озвучил результаты ДНК-теста, согласно которым Даниил на 99,99% является отцом Анжелики. Телеведущий пожелал молодой семье счастья и выразил надежду на то, что родственники все-таки помирятся.

Жизнь молодоженам портит только бабушка Даниила, но Дмитрий Борисов надеется, что родственники все-таки помирятся/Фото: кадр из передачи