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СПЧ приветствует оправдание главы карельского «Мемориала»
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СПЧ приветствует оправдание главы карельского «Мемориала» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ приветствует оправдание историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии, сообщает в четверг сайт СПЧ.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует оправдание историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии", — говорится в сообщении.
В нем отмечено, что президентский СПЧ выступал в защиту Дмитриева и обращался в его поддержку в различные инстанции.
"Сегодня справедливость восторжествовала, и по двум статьям, касающимся порнографической продукции, историк был оправдан", — добавили в совете.
Петрозаводский городской суд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.
По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.
Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый заявлял, что вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.
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