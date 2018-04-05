СПЧ приветствует оправдание главы карельского «Мемориала»

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует оправдание историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что президентский СПЧ выступал в защиту Дмитриева и обращался в его поддержку в различные инстанции.

"Сегодня справедливость восторжествовала, и по двум статьям, касающимся порнографической продукции, историк был оправдан", — добавили в совете.

Петрозаводский городской суд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.

По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.