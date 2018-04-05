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Активисты КГТУ участвовали в патриотической акции «Поезд Памяти»
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Активисты КГТУ участвовали в патриотической акции «Поезд Памяти» 

Мой Калининград 57 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. Из Калининграда активисты КГТУ 23-29 марта участвовали в патриотической акции «Поезд Памяти».
А именно: активистки волонтерского корпуса КГТУ Вера Ковалева, Екатерина Лукина, Мария Сергеева и Яна Мудрак. В этом году поезд отправился в город-герой Волгоград.
За время двухдневного пути до Волгограда участники патриотической акции знакомились друг с другом, общались с ветеранами, на остановках встречались с молодежью из других городов.
О первом дне в Волгограде рассказала активистка волонтерского корпуса и координатор направления «Волонтеры Победы» Вера Ковалёва:
— День начался с приезда в замечательный город с богатой историей. Сначала мы все дружно отправились в музей-заповедник «Сталинградская битва», где посетили панораму «Сталинградская битва», исторический памятник «Руины мельницы» им. Гергардта и историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».
Затем мы побывали в интерактивном музее «Россия — моя история», где более подробно узнали о династиях Рюриковичей и Романовых. Вечером мы отправились на набережную города, сделали групповые фотографии, после чего прошли в театр на просмотр театрализованной постановки на тему Великой Отечественной Войны «Небесный тихоход», — повдала активистка.
Во второй день пребывания в городе активистки и участники патриотической акции принимали участие в памятной акции возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, в КГТУ. После возложения для участников митинга проведена экскурсия на Мамаевом кургане. Далее участники акции отправились в общеобразовательные организации, где поделились опытом с молодежью Волгограда.
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