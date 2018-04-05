Активисты КГТУ участвовали в патриотической акции «Поезд Памяти»

Мой Калининград . Из Калининграда активисты КГТУ 23-29 марта участвовали в патриотической акции «Поезд Памяти».

За время двухдневного пути до Волгограда участники патриотической акции знакомились друг с другом, общались с ветеранами, на остановках встречались с молодежью из других городов.

О первом дне в Волгограде рассказала активистка волонтерского корпуса и координатор направления «Волонтеры Победы» Вера Ковалёва:

— День начался с приезда в замечательный город с богатой историей. Сначала мы все дружно отправились в музей-заповедник «Сталинградская битва», где посетили панораму «Сталинградская битва», исторический памятник «Руины мельницы» им. Гергардта и историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».

Затем мы побывали в интерактивном музее « Россия — моя история», где более подробно узнали о династиях Рюриковичей и Романовых. Вечером мы отправились на набережную города, сделали групповые фотографии, после чего прошли в театр на просмотр театрализованной постановки на тему Великой Отечественной Войны «Небесный тихоход», — повдала активистка.

Во второй день пребывания в городе активистки и участники патриотической акции принимали участие в памятной акции возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 апреля 2018 года, в КГТУ. После возложения для участников митинга проведена экскурсия на Мамаевом кургане. Далее участники акции отправились в общеобразовательные организации, где поделились опытом с молодежью Волгограда.