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Поможем реализовать идею
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Поможем реализовать идею 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Создание многофункционального центра поддержки изобретателей — это еще один этап развития рынка интеллектуальной собственности в нашей стране.
Это предложение мы направили в Министерство экономического развития России и Роспатент. До сегодняшнего дня «единого окна», куда могли бы обратиться новаторы или инженеры, нет. Не открою Америки, сказав, что изобретатели, как правило, не являются предпринимателями. Зачастую у них нет навыков работы на большом рынке, да и не всегда им это интересно. Важнее для них — погрузиться в техническую составляющую своего проекта. И это прямое предназначение изобретателей — генерировать новые подходы в науке и технике, пытаться претворить их в жизнь.
Продвижение новаторских задумок — процесс трудоемкий как по временным, так и по финансовым затратам.
Для того чтобы вывести товар на рынок, нужно создать опытный образец, провести маркетинговые исследования, подготовить бизнес-план, подобрать материалы, определить свою рыночную нишу. Для решения этих вопросов было бы логично в крупных городах создать единую службу для изобретателей. Учитывая лидерские позиции Москвы, наша столица может стать главным регионом по продвижению новаторских идей. В мегаполисе велика изобретательская активность, в Москве есть промышленный, финансовый потенциал, город предлагает высокотехнологичные площадки, различные системы поддержки для инновационных производств.
На территории многофункционального центра поддержки изобретателей могут работать различные институты развития. К примеру, Российский экспортный центр, Фонд поддержки инноваций, представители «Сколково», технопарков и особой экономической зоны «Москва». Именно они могут оказывать изобретателям ту необходимую поддержку, которая заложена в их полномочиях.
Пока мы видим, что эти организации отчасти разобщены, и, чтобы пройти их, изобретателям необходимо нанести как минимум 10–15 визитов, знать их подходы к работе, особенности ведения дел, график и многое другое. Получается, что взаимодействие с этими институтами затруднено.
Электронный документооборот призван облегчить эту задачу. И даже в этой части Москва — лидер, который предоставляет ключевые госуслуги через интернет, без лишних визитов в различные инстанции. Центры «Мои документы» отлично справляются с запросами населения. Это удобно. Аналогичную структуру, работающую по принципу «одного окна», нужно запустить и для изобретателей.
Ведь идеи новаторов — это то, чем должна развиваться страна, осуществляя технологические прорывы. Без полноценно проработанных до коммерческой реализации изобретательских проектов это практически невозможно.
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