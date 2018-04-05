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Бари Алибасов оскорбил Пушкина
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Бари Алибасов оскорбил Пушкина 

Russianshowbiz.info 56 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный российский продюсер решил наполнить свой аккаунт в Инстаграм оригинальным контентом. Для этого он решил сопровождать свои снимки замечаниями, которые носят довольно оскорбительный характер. Барии выложил фотографию, где он стоит напротив портрета молодого Пушкина. Классик запечатлен стоя в просторной белой рубашке с пером в руке. Очевидно, художник пытался изобразить момент творческих метаний поэта.
Алибасов в комментарии обратился к Пушкину, назвав его «черножопым». Барии заявил, что поэт наказан, пока не выучит стихотворение «У Лукоморья дуб зеленый». Продюсер посчитал свои слова смешными и сопроводил пост хэштегами «юмор», «приколы».
Но не все подписчики согласились с мнением Алибасова: «Насчет черно… перегнул похоже Бари… Ведь такой Гениальный Поэт! Как-то язык не поворачивается, хотя понимаю, хохмит, но все же», «А что ему учить его? Он же сам его написал». Другие задумались о том, как Барии наказывает ребят из группы «На-На», если они слова песни не выучат.
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