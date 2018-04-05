В Керчи готовятся к Пасхе

Православные христиане Керчи , а также все храмы города в ожидании праздника Светлой Пасхи.

Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году русская православная церковь отмечает Пасху 8 апреля.

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, в этот день службы будут проходить во всех храмах города, примерно с 23:40, крестный ход начнётся в 00:00 часов. Праздничные богослужения продлятся до 03:00 — 04:00 часов, после чего начнут освящать куличи и яйца.

Вместе с тем в самом древнем храме Керчи — храме Иоанна Предтечи освятить куличики можно будет в субботу, 7 апреля с 15:00 до 18:00 часов. Второй заход освящения будет уже после праздничной службы до 10:00 утра. В больших городских храмах: в храме Андрея Первозванного в Комсомольском парке, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Аршинцево будет такое же расписание.