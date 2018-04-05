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В Керчи готовятся к Пасхе
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В Керчи готовятся к Пасхе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Православные христиане Керчи, а также все храмы города в ожидании праздника Светлой Пасхи.
Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году русская православная церковь отмечает Пасху 8 апреля.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, в этот день службы будут проходить во всех храмах города, примерно с 23:40, крестный ход начнётся в 00:00 часов. Праздничные богослужения продлятся до 03:00 — 04:00 часов, после чего начнут освящать куличи и яйца.
Вместе с тем в самом древнем храме Керчи — храме Иоанна Предтечи освятить куличики можно будет в субботу, 7 апреля с 15:00 до 18:00 часов. Второй заход освящения будет уже после праздничной службы до 10:00 утра. В больших городских храмах: в храме Андрея Первозванного в Комсомольском парке, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Аршинцево будет такое же расписание.
Ранее Сергей Бороздин сообщил о проведении в преддверии Пасхи в городе десятидневная ярмарка продуктов и сувениров. Ярмарка будет работать с 8:00 до 19:00 на улице Еременко (в районе Керченской швейной фабрики).
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