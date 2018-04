Энн Хэтэуэй обвинили в лишнем весе. Что ответила актриса?

Последнее время подписчикам Энн Хэтэуэй (35) не нравится фигура актрисы. В Instagram они неоднократно намекали и даже говорили напрямую, что звезде неплохо бы похудеть.

И вот, терпению звезды фильма «Дьявол носит Prada» пришел конец. «Я набираю вес для роли в кино, и все хорошо. А людям, которые планируют критиковать мою фигуру в предстоящие месяцы, хочу сказать, что разговор не обо мне, а о них самих. Всем мир», — написала Энн под видео из тренажерного зала. О каком именно проекте идет речь, она не уточнила.

I am gaining weight for a movie role and it is going well. To all the people who are going to fat shame me in the upcoming months, it’s not me, it’s you. Peace xx PS— I wanted to set this to Queen’s «Fat Bottomed Girls» but copyright said no. Continued peace xx Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

