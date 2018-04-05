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Энн Хэтауэей объяснила, почему набрала вес
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Энн Хэтауэей объяснила, почему набрала вес 

Журнал ОК! 1 час назад
Обладательница «Оскара» Энн Хэтауэй раскрыла причину стремительного набора своего веса. Оказалось, что актриса готовиться к роли в новом фильме, поэтому старается как можно быстрее и без вреда для здоровью набрать вес. Название и сюжет предстоящей картины пока не раскрывается. В подтверждение своих слов Энн поделилась видео с одной из тренировок, на которой она отрабатывает упражнения со своим тренером. Актриса также не забыла упомянуть недоброжелателей, которые уже давно обсуждают ее новую фигуру.
«Я набираю вес для роли в кино. Все идет хорошо. Всем людям, которые собираются стыдить меня в ближайшие несколько месяцев, знайте — это не я плохая, а вы. Всем мир», — добавила Энн к своему видео.
I am gaining weight for a movie role and it is going well. To all the people who are going to fat shame me in the upcoming months, it’s not me, it’s you. Peace xx PS— I wanted to set this to Queen’s «Fat Bottomed Girls» but copyright said. Continued peace xx  A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway) on  Apr 5, 2018 at 8:56am PDT
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