Что думает звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй по поводу своей располневшей фигуры

В последнее время поклонники Энн Хэтэуэй стали замечать, что звезда медленно, но верно набирает вес. Разумеется, на актрису начала обрушиваться критика и упреки в том, что она якобы перестала следить за собой. Устав от подобных высказываний, Энн решила расставить точки в этом вопросе. Актриса опубликовала видео из тренажерного зала, а в подписи к нему объяснила, откуда у нее лишние килограммы.

Энн далеко не первая актриса, которой приходится менять свое тело ради работы. Многие звезды, в том числе и мужчины, худели и набирали вес для своих ролей.

А ты бы согласилась менять свой вес ради работы?

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Фото:Global Look Press