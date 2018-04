Актриса Энн Хэтэуэй рассказала о трансформациях с весом

Обладательница премий «Оскар» и «Эмми», актриса Энн Хэтэуэй призналась, что набирает вес. Она пояснила для поклонников, что делает это для будущей роли. Видео со специальной тренировки актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я набираю вес для новой роли в кино, все идет успешно. Для всех, кто собирается раскритиковать меня в ближайшие месяцы, это ваши проблемы. Всем мир», — написала актриса.

I am gaining weight for a movie role and it is going well. To all the people who are going to fat shame me in the upcoming months, it’s not me, it’s you. Peace xx PS— I wanted to set this to Queen’s «Fat Bottomed Girls» but copyright said no. Continued peace xx Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

5 Апр 2018 в 8:56 PDT Пост Хэтэуэй набрал более 100 тыс. лайков. Многие пользователи отметили, что актриса всегда красива — в любом весе.

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар» за роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные». Известность ей принесли картины «Дьявол носит Prada», «Алиса в стране чудес», «Война невест» и другие.

