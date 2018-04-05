Для школьников Самарской области стартовала акция «Поехали!»

Три дня и более сотни школьников, которые смогут почувствовать себя покорителями вселенной. В преддверии Дня космонавтики в регионе стартовала акция «Поехали!». Дети из разных уголков области приехали в Самару , чтобы убедиться: это космическая столица страны.

Об одном из главных символов Самары — ракете-носителе «Союз» рассказывают школьникам. Большинство из этих мальчишек и девчонок впервые увидели уникальный монумент вживую. Чтобы побывать на экскурсии в музейно-выставочном центре «Самара космическая», они проделали неблизкий путь. Сюда приехали прямиком из Октябрьска.

Учитель русского языка и литературы школы № 8 из Октябрьска Лада Салькова отметила: «Я счастлива сейчас за своих детей, что они своими глазами видят устройство космического корабля. Видят, как труден путь космонавта. И счастлива, что они это будут знать».

На одной площадке собраны и технологии, которые умещаются в кармане, и целые космические комплексы, успевшие побывать на орбите. Среди них — «Ресурс Ф1». Стекло установили, чтобы посетители смогли увидеть начинку: внутри камера, с помощью которой осуществляется фотосъемка поверхности Земли. Благодаря «Ресурсам» были дополнены карты Чукотки, Курильских островов и районов Антарктиды. Отдельная экспозиция посвящена быту космонавтов. Раньше на корабле можно было находиться только в скафандре, теперь же и земная одежда подойдет. Перед полетом желательно постричься — ведь в волосах задерживаются частицы пыли. Голову покорители вселенной не моют, в ход идет сухой шампунь. Впрочем, космос космосом, а обед по расписанию. Символом космического питания стали тубы. Правда, сейчас они используются редко. В основном продукты изготавливаются методом сублимации. Это когда из пищи удаляется влага, а потом космонавты просто добавляют воду, 3-7 минут — блюдо готово.

Экскурсии проводят в рамках акции «Поехали», приуроченной ко Дню космонавтики. Она проходит уже второй год по инициативе депутата государственной думы Евгения Серпера . Цель проекта — ознакомить детей из сел и городов, отдаленных от областного центра, с историей родного края. Чтобы они сами убедились: Самара — космическая столица страны. О сложном говорят доступно. «Мы должны популяризировать эту космонавтику. Обязательно. Сейчас мы понимаем, что космос приносит такие удобства. Я говорю это детям: „Вы входите в Интернет“. Все говорят: „Входим!“. А это благодаря нашим спутникам связи, которые мы запускаем с нашего завода „Прогресс“, — прокомментировала старший научный сотрудник музейно-выставочного центра „Самара космическая“ Мария Сизоненко.