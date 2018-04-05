В Северной Осетии готовятся к весеннему половодью

Северной Осетии активно готовятся к весенним наводнениям. Берега водоемов укрепляют бетоном, расчищают русла, передает корреспондент «МИР 24» Станислав Кантемиров.

Несколько слоев бетона, между ними — арматура. Такой «пирог» кладут на обоих берегах. Конструкция должна удержать натиск воды. Русло реки Хаталдон укрепляют с августа. В бетонный панцирь закатали почти километр береговой линии. Работать тяжело.

«Грунты очень плохие. Они обводнены глиной, насыщены водой, техника тонет. Подъездные дороги нам приходиться переделывать каждую неделю. В самом русле техника другая, за исключением экскаватора и машины, никто не может заехать. Они тут же тонут», — сказал прораб Чермен Хугаев.

Но весенних паводков в Северной Осетии все равно ждут с опасением. Прошлогоднее половодье хорошо помнят в селении Верхний Бирагзанг: течением смыло мост, подтопило дома, унесло технику и скотину.

Участок, который в том году «съела» река, насыпали заново. Но местные жители боятся, что это не поможет. Прошлой весной у Тамерлана Габуева уплыли несколько грузовиков, вода разрушила коровник и ангар. Дом чудом уцелел. Фермер переживает за восстановленное хозяйство: в новом коровнике снова бычки. Тридцать голов набирают вес.

«К сожалению, правительство этого не видит, что прямо вода сюда идет. Они почему-то глаза закрывают. Кроме дамбы выхода нет. Дамбу надо делать. За работу надо взяться. Нужен цемент, арматура и экскаватор», — сказал Тамерлан Габуев.

Власти Северной Осетии успокаивают: ошибки учли. С паводками в этом году справиться должны.

«Создана межведомственная рабочая группа по контролю за безопасным прохождением весеннего половодья. В данный момент данная группа занимается мониторингом гидрологической обстановки и состоянием гидротехнических сооружений. Администрациями местного самоуправления спланировано выполняется комплекс превентивных мероприятий», — заявил заместитель начальника Государственного Управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания Александр Кулинский.

Сейчас к верховьям рек пробивают новые дороги, чтобы прошла техника. Нужно расчистить русло, вывезти грунт и выкорчевать деревья. Работы много. На этой федеральной трассе укрепляют мост. Вода серьезно повредила основание. Сезон паводков в Северной Осетии длится с мая по сентябрь. К началу лета берегоукрепительные работы должны успеть завершить. Прогноз пока благоприятный — снега в горах немного, да и до больших плюсовых температур еще далеко.

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