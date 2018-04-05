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В Совете Федерации прошел круглый стол о мерах поддержки отечественных производителей оборудования и программного обеспечения для ТЭК
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В Совете Федерации прошел круглый стол о мерах поддержки отечественных производителей оборудования и программного обеспечения для ТЭК 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
4 апреля 2018 г. в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «О поддержке отечественных производителей оборудования и программного обеспечения для отраслей топливно-энергетического комплекса». Участие в мероприятии принял директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
В рамках круглого стола представители Совета Безопасности Российской Федерации, Минэнерго России, Минкомсвязи России, Роснедр, ФАС России, крупных нефтяных и машиностроительных компаний России обсудили ключевые факторы, определяющие темпы развития отраслей ТЭК.
Минпромторг России поддерживает проекты, которые позволят обеспечить национальную независимость Российской Федерации в этой области. Среди таких проектов необходимо отметить разработку отраслевого программного продукта для моделирования гидроразрыва пласта — симулятора ГРП («Кибер ГРП»), а также проект «Разработка, изготовление и испытания опытного образца системы управления подводного добычного комплекса, —
отметил в своем выступлении Михаил Иванов.
В части регуляторных механизмов ведомство продолжает работу по наполнению постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 „О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации“ в части АСУ ТП.
Кроме этого, Министерством подготовлены предложения по внесению изменений в перечень отдельных видов продукции машиностроения, закупка которой регулируется Правительственной комиссией по импортозамещению (распоряжение 2744-р) в также части АСУ ТП.
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