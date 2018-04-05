Изобретатели воссоздали прыжок с парашютом

Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» стартовал 5 апреля в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Специалисты представили новейшие отечественные разработки в гражданской и военной сфере.

Больше всего внимания посетители салона уделили тренажеру для воссоздания прыжка с парашютом. Почти все как в жизни: болтанка, шквалистый ветер, серьезные перегрузки. И плюс еще нужно надеть шлем дополненной реальности.

Рискнула испытать «прыжок» на себе ученица финансового факультета Военного университета Минобороны РФ Александра Малахова и была в восторге. Сама она представляла на мероприятии мобильное приложение, которое поможет человеку выбрать правильный алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи.

— Мне почетно представлять наш университет на салоне «Архимед», — говорит она. — Здорово, что есть возможность посмотреть на другие разработки наших ученых.