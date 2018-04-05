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Изобретатели воссоздали прыжок с парашютом
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Изобретатели воссоздали прыжок с парашютом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» стартовал 5 апреля в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Специалисты представили новейшие отечественные разработки в гражданской и военной сфере.
Больше всего внимания посетители салона уделили тренажеру для воссоздания прыжка с парашютом. Почти все как в жизни: болтанка, шквалистый ветер, серьезные перегрузки. И плюс еще нужно надеть шлем дополненной реальности.
Рискнула испытать «прыжок» на себе ученица финансового факультета Военного университета Минобороны РФ Александра Малахова и была в восторге. Сама она представляла на мероприятии мобильное приложение, которое поможет человеку выбрать правильный алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи.
— Мне почетно представлять наш университет на салоне «Архимед», — говорит она. — Здорово, что есть возможность посмотреть на другие разработки наших ученых.
Здесь на площади в 4500 квадратных метров свыше 700 экспонатов. Лучшие умы России представили разработки в области медицины, машиностроения, авиакосмической отрасли. Выставка продлится до 8 апреля.
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