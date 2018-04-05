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«Ростелеком» предлагает внедрить беспилотный транспорт в России
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«Ростелеком» предлагает внедрить беспилотный транспорт в России 

Прайм 1 час назад
Беспилотный общественный транспорт необходимо развивать в России в рамках проекта «Умный город», сообщил в ходе заседания рабочей группы по проекту в Минстрое вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.
"У нас также есть предложения по «умному» транспорту. Это может звучать футуристично, но мы должны понимать, что переход на беспилотный общественный транспорт совершается в крупных городах. Что касается беспилотного общественного транспорта, это те вещи, которые надо решать, без них наши города просто отстанут в развитии", — отметил Глазков.
Замминистра строительства РФ Андрей Чибис, в свою очередь, подчеркнул важность развития проектов легкорельсового транспорта в России.
"У нас есть хороший опыт Воронежа. Помимо разработки концепции легкорельсового транспорта, можно сразу посмотреть, как это использовать, как преобразить город за счёт связывания основных точек таким видом транспорта. Реновация центральной части города может стать типовым решением. На самом загруженном участке на проспекте Ленина можно не дорогу расширить, а внедрить систему интеллектуальных светофоров", — подчеркнул Чибис.
В «дорожной карте» по реализации проекта «Умный город» есть раздел, связанный с экологически безопасной средой, продолжил Глазков. Это, безусловно, внедрение систем экологического мониторинга, объяснил он.
"У нас есть отдельное предложение по «умному» ЖКХ, — добавил Глазков. — Мы исходим из того, что цифровые технологии внедряются на всех этапах доступа к ресурсам, их потребления и генерации. Потребление мы должны сделать более прозрачным с учётом внедрения цифровых технологий. Это означает установку дистанционных приборов учёта, экономическую мотивацию к внедрению таких приборов. Также это означает потребление систем, которые помогают эффективно управлять генерацией и распределением ресурсов, экономить на издержках".
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